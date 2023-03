Salvaje ataque a una docente de Necochea porque reprobó a una alumna: familiares la tiraron al piso y la patearon

Fue agredida por la madre y el hermano de una estudiante de quinto año. Tras la agresión, el gremio decidió realizar paro y movilización frente al colegio. Qué dijo la víctima

Moroti Arocena, una docente de la Escuela Secundaria Nº7 de la ciudad bonaerense de Necochea, fue víctima de una salvaje agresión dentro del establecimiento educativo en el que trabaja. Según denunció, la madre y el hermano de una de sus alumnas de quinto año la golpearon brutalmente porque la reprobó en un examen. Debido al ataque, los distintos gremios decidieron realizar durante la jornada de hoy un paro distrital y una movilización frente al colegio, en repudio a lo ocurrido y para exigir que no haya más violencia contra los maestros.

La golpiza -según medios locales- ocurrió el miércoles en horas de la tarde. Fue después de que Arocena reprobara por tercera vez en un examen de la materia “Política” a la estudiante y no le permitiera pasar de año. La situación, al parecer, despertó la furia de los familiares, quienes ingresaron a la escuela para increpar a la profesora. En ese momento, entre la madre y el hermano, le arrojaron una botella con agua, la tiraron alpiso, la golpearon y patearon en reiteradas ocasiones. Finalmente un grupo de alumnos que observó la situación, intervino y evitó que la situación todavía fuera más grave.

“Estoy conmovida y procesando todo lo que pasó. Basta de violencia en la escuelas. A partir de lo que me pasó a mí aparecieron muchos relatos de docentes que les pasó lo mismo. Es mi responsabilidad que un chico aprenda no que apruebe”, dijo Arocena a TN, quien relató cómo fue la secuencia y la insólita excusa que esgrimió la familia para que aprobara a la menor.

Según la mujer, los familiares dijeron que como ya tenían la campera comprada para el nuevo, debía dejar que pasar. “Cómo no iba a sexto grado si tenía la campera comprada”, le dijeron los familiares, según sostuvo la víctima. En ese sentido, la profesora contó que era la tercera instancia en que la estudiante tenía la chance de aprobar la materia. “No se había presentado en otras oportunidades. (…) En el escrito le va mal. Todo el tiempo la familia estuvo presente durante el examen. Me miraban mientras daba clases. Cuando llegué a la escuela veo a la familia. Le digo a la preceptora que pusiéramos guardia. cuando la chica no avanzaba en la prueba, pasamos a una mesa de examen oral, pero no respondía”, con presencia del director del colegio, añadió.

La escuela en la que agredieron a la docente

La mujer dijo que el mismo director dio fe que se le dieron las oportunidades. Después vino la violencia. “Cuando se notifica la alumna, empieza a decirme que no le haga eso. Cuando salgo a buscar a mis cosas, un menor me pregunta si su hermana accedió a sexto año y cuando me quiero retirar, se pone frente a mí y me arroja una botella llena de agua en la frente”, relató.

En ese momento la madre subió las escaleras y la víctima empezó a gritar, forcejearon la puerta y entraron. “Me tiran al piso porque me empujaron. Me puse el brazo en la cara. Me pegan patadas”, señaló la docente, quien deslizó había una tercera persona entre los agresores. “Llegaron mis ex alumnos a asistirme. Me rasguñaron toda la cabeza. Estaba tirada en el suelo. Fue una situación totalmente indignante. Ahí buscan a las autoridades. La dirección estaba en el mismo piso”, dijo.

Arocena denunció además que una autoridad la responsabilizó por el ataque. “Me dijo ‘¿por qué no te fuiste?’ Y to le dije ‘porque me agarraron cuando estaba por irme’”, aseveró.

En ese momento, la escuela puso en práctica el protocolo. Llamaron al 911, a la ambulancia y ella misma avisó al sindicato, en el cual milita: SUTEBA. “Les avisé y vinieron a ayudarme mis compañeros, que me acompañaron a hacer la denuncia. Por ahora hay una orden de restricción pero no están demorados”, explicó.

La profesora destacó la solidaridad de todo el gremio y de la sociedad en general. En Necochea se suspendieron las clases en todos los niveles. Incluso escuelas privadas se sumaron al paro. “Yo no me podía defender porque soy docente en mi lugar en mi trabajo”, reflexionó.

Raúl, un amigo de la docente que participó esta mañana de las movilizaciones, contó más temprano en diálogo con el mismo canal cómo se encontraba la víctima. “Nunca pensó que iba a pasar por un momento tan horrible. Están tratando de averiguar cómo entraron (los familiares de la alumna a la escuela)”, dijo el hombre.

La convocatoria al paro luego de la agresión a la docente

En ese sentido, el amigo contó basándose en la denuncia que hizo la docente, que presuntamente entró el hermano y la madre después de empujar la puerta. “No estamos acostumbrados a este tipo de violencia”, agregó el amigo, quien además denunció que supuestamente la madre habría amenazado a varios chicos para que no contaran lo que pasó. “Se hizo la denuncia en una comisaría y está en manos de la Justicia. Ahora está con tratamiento psicológico”, dijo el amigo.

El hecho no sólo causó impacto en la comunidad educativa y en los colegas de Arocena. A través de la Dirección de Educación de la Municipalidadde Necochea y la Secretaría de Desarrollo Humano, Municipio expresó su repudio hacia los hechos de violencia “perjuicio de una docente de la Escuela Secundaria Nº 7″.

Asimismo, la comuna informó que “se solidariza con la persona afectada por las agresiones sufridas” e hizo “un llamado a la reflexión a la comunidad y a quienes pusieron en peligro la integridad física de la docente, repudiando este y cualquier otro hecho de violencia que se suscite en la sociedad y más aún, en un ámbito educativo”.

Por su parte, el Frente de Unidad Docente del distrito de Necochea dio a conocer un comunicado por el ataque sufrido por la docente.

“Desde el Frente de Unidad Docente y ATE (Asociación Trabajadores del Estado) repudiamos enérgicamente los hechos de violencia y ratificamos que las escuelas son espacio de cuidado y de diálogo”, reza el mensaje del gremio. Al respecto, aprovecharon para exigirle a la Justicia una “pronta investigación” y “protección para los trabajadores”.

La movilización comenzó a la 10 de hoy

“Mañana viernes 17 de marzo (por hoy) nos convocamos en el Paseo de la Memoria a las 10 para exigir la sanción del acuerdo paritario que garantiza el resguardo y cuidado de los docentes que son víctimas de violencia en el ámbito escolar”, finalizó el comunicado.

Solicitaron también por “cobertura ART” y “el pleno funcionamiento de la mesa intersectorial para el abordaje de conflictos en el ámbito escolar”. La convocatoria fue en el Paseo de la Memoria a las 10:00, “para exigir la sanción del acuerdo paritario que garantiza el resguardo y cuidado de las y los docentes que son víctimas de violencia en el ámbito escolar”.

