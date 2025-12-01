Santilli suma el apoyo de Valdés en Corrientes y avanza en la búsqueda de consensos para el Presupuesto 2026

El ministro del Interior obtuvo el respaldo del gobernador saliente Gustavo Valdés para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva. Esta semana prevé reunirse con Jorge Macri y Sergio Ziliotto.

El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó este lunes la provincia de Corrientes y logró el respaldo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, para la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva que impulsa el Gobierno nacional.

El encuentro se realizó al mediodía en la Casa de Gobierno provincial, donde ambos coincidieron en la necesidad de establecer una agenda de trabajo conjunta “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y en todo el país”. Según informó el Ejecutivo, también compartieron la importancia de que el Congreso avance con la Ley de Presupuesto 2026 y con las reformas estructurales promovidas por el presidente Javier Milei.

La visita forma parte de la serie de reuniones que Santilli mantiene con los gobernadores que firmaron el Consejo de Mayo en julio del año pasado. En ese marco, el ministro prevé recibir esta semana al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en encuentros que tendrían lugar entre el jueves y el viernes.

Aún quedan pendientes las reuniones con el gobernador de San Luis, Luis Poggi, y con el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien ya anticipó que no asistirá mientras no haya respuestas a sus reclamos.

El Gobierno apuesta a conseguir los consensos legislativos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral antes de fin de año, y completar el resto del temario durante el período de sesiones extraordinarias de febrero.