Se activó el protocolo por consumo de sustancias en una escuela

Directivos, padres y docentes trabajan juntos para contener a los jóvenes en esta situación.

viernes, 2 de junio de 2023

Directivos de la Escuela Municipal Nº1 de San isidro activaron el protocolo de actuación ante alumnos que habrían fumado sustancias en el baño de la institución. Aseguraron que estaban preparados para la situación.

“Nosotros estábamos al tanto de algunas situaciones que estaban ocurriendo afuera de la institución con alumnos nuestros. Nosotros elevamos una información a los equipos directivos, al equipo de propios tutores para estar atentos a algunas situaciones que estaban sucediendo fuera del ámbito escolar con alumnos de la escuela”, comentó el director Ariel Atienza a Radio Valle Viejo.

Cualquier intervención vinculada al uso de drogas que se dé en la escuela debe realizarse desde una postura comprensiva y respetuosa, considerando al alumno como sujeto de derecho. Es necesario, para esto, revisar los propios prejuicios y evitar las aproximaciones estigmatizantes o descalificantes.

En este sentido, Atienza explicó: “Al momento que sucedieron algunos hechos en el establecimiento pudimos actuar rápidamente y hacer la contención debida de los alumnos y del personal docente también”, y continuó: “Algunos chicos nos habían informado que habían sentido olor en los baños. Al mismo tiempo, los docentes se apersonaron en los baños. Nos informaron a nosotros e hicimos las averiguaciones del caso: se revisaron los baños, hemos convocado a los tutores de los alumnos y de ahí en más seguimos el protocolo”.

Atienza aseguró que el protocolo se basa en la contención y resguardo del alumno: “No exponer al alumno en ningún caso ante sus compañeros, ante la comunidad educativa y establecer el contacto directo con el alumno para establecer cuáles son los hechos”.

“El protocolo indica que debo darle conocimiento al gabinete interdisciplinario. En este caso, a los tutores, al asesor pedagógico, a mi director en el sistema educativo y en ningún momento a la policía, debido a que nosotros no encontramos ninguna sustancia, dado que los papás son los que revisaron a los alumnos, ellos son los encargados de ver si sus chicos tienen escondido o no. Nosotros, como docentes, no podemos tocar sin autorización las pertenencias del alumno, mucho menos cachar al alumno”, manifestó. Además, aclaró que si se encontraran sustancias, el protocolo prohíbe que la policía vea quién es o que cachee al alumno, solamente debe llevarse la sustancia.

Compromiso de los padres

Finalmente, el docente dijo que es importante que los padres se involucren con la institución: “Me encantaría que la mayoría de los papás y las mamás estén en la puerta preguntando si necesitamos algo, si sus chicos están bien”, y añadió: “Los papás nos abocamos al trabajo y a brindarles muchas comodidades a nuestros hijos y por ahí nos hace nos falta más escucharlos o ir a sus espacios. Necesitamos que el papá también forme parte de la escuela desde ese punto de vista, es hermoso ver una escuela donde no solamente están los chicos y los padres en un acto, sino que están todos los días”.

Línea 141

La Línea 141 de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) se reforzó para seguir disponible todos los días durante las 24 horas, brindando orientación y acompañamiento en cualquier punto del país, de manera anónima y gratuita.