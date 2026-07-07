Se confirmó el día y horario para los partidos de Villa Cubas y San Lorenzo

Los encuentros de Villa Cubas y San Lorenzo de Alem se jugarán este jueves 9 de julio a las 16:0

La Liga Catamarqueña de Fútbol oficializó el cronograma para la última y decisiva jornada del Torneo Apertura de Primera División A. Tal como había anticipado, la definición del campeonato se llevará a cabo este jueves 9 de julio, aprovechando el feriado nacional. Ambos encuentros se disputarán en simultáneo a partir de las 16:00 horas.

La pelea por el título tiene a dos grandes protagonistas del fútbol local en un mano a mano electrizante:

Villa Cubas: Llega como único líder del certamen con 33 puntos .

Llega como único líder del certamen con . San Lorenzo de Alem: Se ubica como el escolta más inmediato con 30 unidades.

El adelantamiento de los partidos para el día jueves responde a cuestiones logísticas ajenas a lo estrictamente deportivo. A partir del próximo viernes, el Estadio Provincial Bicentenario quedará inhabilitado debido al inicio del armado del escenario mayor para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El partido correspondiente a Villa Cubas se jugaría en el Estadio Bicentenario, donde enfrentará a Tesorieri.

El otro choque, entre San Lorenzo de Alem y Policial, se desarrollaría en el estadio Malvinas Argentinas.

Villa Cubas depende de sí mismo para dar la vuelta olímpica, ya que un empate le alcanzará para coronarse campeón. Por su parte, San Lorenzo de Alem está obligado a ganar su respectivo clásico y esperar una derrota del líder para forzar un partido de desempate.