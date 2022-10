Se filtró una llamada telefónica de Bacchiani desde la cárcel con un inversor

La grabación sería de agosto, cuando salió del penal para la verificación de fondos

29 de octubre de 2022

¿Edgar Adhemar Bacchiani tiene un celular en el Penal de Miraflores? En las últimas horas trascendió una grabación de audio en la que se advierte la voz de quien sería el “Trader God” desde la cárcel conversando a través de una llamada telefónica con un inversor. Se trataría de Pablo Noriega.

La llamada inicia con el inversor manifestando sentirse “ansioso y nervioso” y que trata de transmitirle todo a Sofía (presuntamente la pareja del trader, de apellido Piña). Bacchiani responde que no tiene posibilidades de hablar con la prensa y que ella sufre ataques de nervios, crisis. Le dijo al inversor qué él es el líder de las masas, lo más rescatable, porque hay gente que no entiende demasiado.

Edgar manifestó que su intención es darle un mensaje de tranquilidad y que por medio de su abogado hacen todo lo que tienen a su alcance para salir a brindar una solución a los damnificados.

“La guita la tengo”. Edgar Adhemar Bacchiani

El detenido le indicó en la llamada telefónica que se encuentra tranquilo, y que si no tuviera el dinero se estaría “rompiendo la cabeza” en el penal. Sostuvo que solucionar la situación no le tomaría mucho tiempo pero necesita llegar a su casa y “destrabar todo”. Aseguró que Sofía y Lucas (supuestamente Piña y su abogado defensor Retamozo) no manejan la plata. Pidió que le den una mano para salir y brindar una solución, y señaló que hay “una mina muy despechada” que está “embarrando la cancha”.

El inversor le respondió que, respecto a “la información que ella quiere brindar”, le transmitió a Lucas y Sofía que ellos quieren recuperar el dinero, y en la parte emocional, personal, no quiere involucrarse porque es ajeno a ello. Manifestó que le transmitió a Sofía que si quisiera usar eso como estrategia para llegar a algo, lo puede hacer, pero no le dio trascendencia.

“No subí el video a ningún lado”. El presunto inversor

“Ofrece muchas cosas, dio muchos nombres”, expresó el presunto inversor. Le aseguró a Bacchiani que no quiere involucrarse en esa cuestión a pesar de poder sacar ventaja. “Queremos recuperar nuestros ahorros”, indicó.

“Esta semana podemos tener buenas noticias”, le respondió el “Trader God”. Dijo tener muchas expectativas, que habló con Lucas y tiene conocimiento que hay urgencias por todos lados. “Capaz te pido una gauchada, no se cuánto manejás de gente. A la hora de salir necesito agilidad para pagar“, le dijo Edgar Bacchiani.

Según Radio Valle Viejo, la grabación podría ser de agosto, cuando el trader salió del Servicio Penitenciario para la verificación de fondos.