Sebastian Ibáñez apuntó contra el fiscal Jonathan Felsztyna: “No esclarece casos importantes”

sábado, 21 de octubre de 2023

El abogado Sebastian Ibañez quien defiende a las victimas de abusos eclesiásticos salió a responderle al Fiscal Jonathan Felsztyna por su trabajo en el caso del sacerdote López Márquez y además expresó que “no esclarece casos importantes”

Ibañez a través de la red social Facebook, realizó el siguiente posteó:

“Parece que al Fiscal Jonathan Felsztyna lo pone nervioso que un abogado litigante, en defensa de las víctimas de la curia pederasta, lo evidencie en su proceder de procurar la impunidad (mediante la prescripción) del abusador sexual serial de niños Raúl López Márquez.

Y, además, desde su escritorio en el que no esclarece casos importantes (ej. Karina Chazarreta, en el que también soy patrocinante de la querella y en el que ya saldrá a la luz en pocos días una gravísima irregularidad de este fiscal) se erige en evaluador ético de mi ejercicio profesional, como si alguna vez Felsztyna hubiese litigado.

Y agrego algo más bastante importante: recuerdan que en Febrero de este año se allanó una fiscalía penal y se secuestró una computadora del Secretario con material de pornografía infantil que se traficaba a una red de pedofilia internacional? Adivinen qué fiscalía es. Sí!!! la fiscalía de Jonathan Felsztyna. Me pregunto: ¿Puede el Secretario traficar pornografía infantil durante varios meses en las narices del fiscal Felsztyna y este no saberlo?. El Secretario fué sumariado y desplazado del cargo. La pregunta inmediata es ¿se inició alguna investigación sumarial para determinar responsabilidad del fiscal? Y ahora, oh casualidad, ese mismo fiscal aparece procurando la impunidad (por prescripción) de un abusador sexual eclesiástico de niños. Muy extraño todo. Por eso, así como el mencionado fiscal acude al Colegio de Abogados respecto de mi persona, en los próximos días, junto a los sobrevivientes de López Márquez, vamos a solicitarle al Procurador y a la Corte de Justicia nos informe de las actuaciones internas realizadas respecto de ese escandaloso episodio ocurrido en la fiscalía de Felsztyna que involucra -nada menos- que tenencia y tráfico de material audiovisual de abuso sexual de niñas y niños.

Fiscal Felsztyna: ¿también me va a denunciar por calumnias e injurias respecto de ese hecho? Digo, porque es de dominio público y de altísima gravedad institucional que avergonzó a nuestro Poder Judicial.

Si la curia pedófila y este fiscal promotor de la impunidad de uno de ellos pretenden silenciarme, entorpecer o censurar mi ejercicio profesional en defensa de los sobrevivientes del aberrante pederasta López Márquez, les comunico que me hice abogado para contribuir a la obtención de justicia de las víctimas vulnerables, no para favorecer a los criminales sexuales contra la infancia.-“