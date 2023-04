Sergio Berni no se presentó a declarar en la causa porteña que investiga el ataque en su contra

El ministro de Seguridad bonaerense no concurrió para dar su testimonio ante el fiscal Carlos Rolero Santurián pero manifestó su voluntad de impulsar la acción penal

Tras el ataque que sufrió en General Paz y Ruta 3, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni no se presentó a declarar en la causa en la Justicia contravencional porteña que investiga el caso, pero manifestó al fiscal Carlos Rolero Santurián su voluntad de impulsar el proceso e instar la acción penal.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que el funcionario de Axel Kicillof se comunicó con el titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 porteña para informar que no podía presentarse en la sede de la fiscalía “por cuestiones propias de su función”, a pesar del fuerte raid mediático que protagoniza en estos días con diversas entrevistas en estudios de televisión. El expediente de Rolero Santurián investiga los delitos de lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad.

Berni fue agredido por manifestantes y, luego de ser puesto a resguardo, Infantería de la Policía de la Ciudad lo evacuó del lugar a la fuerza. Toda esa secuencia está siendo investigada. Tanto el Ministro como el Gobernador abonan la teoría de infiltrados y una supuesta acción de la oposición.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, realizó una presentación ante la Justicia nacional para que se esclarezcan los hechos. Alak consideró que los hechos sufridos por Berni configuran los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones graves e intimidación pública.

La presentación ante la Justicia responde a que los hechos tuvieron en el ámbito jurisdiccional de CABA, pero, según su consideración, “la calificación jurídica de los hechos excede la competencia de la justicia contravencional porteña”.

En tanto, en la Justicia porteña hay dos causas que se originaron por los incidentes tras la muerte de Daniel Barrientos, el colectivero asesinado en un robo en Virrey del Pino.

La primera, en manos de Santurián, que se inicia por los ochos policías heridos, que actuaron como escudo del ministro ante los golpes y objetos que le arrojaban. La segunda que tramita en la fiscalía especializada en Violencia Institucional a cargo de Valeria Massaglia, por el efectivo de la fuerza porteña que golpeó con su escudo en la cara a uno de los manifestantes.

Berni, con las lesiones que sufrió en la cara

Por último, la fiscalía general de La Matanza había comenzado una investigación de oficio, a cargo de la Ayudantía de Violencia Institucional de Claudio Fornaro. En esa causa, de acuerdo a la información, se declinó la competencia a favor de la Ciudad.

Luego de los disturbios que se generaron durante la protesta por el asesinato de un colectivero en La Matanza, en los que fue herido, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad y le recomendó a su flamante par porteño, Eugenio Burzaco, que no lo llame porque “se va a comer flor de puteada”.

“La Argentina no puede seguir en este estado de violencia, no puede dirimir los conflictos gremiales así y la política no puede fomentar la violencia. Yo le puedo garantizar que hay una metodología de incitación a la violencia por parte de algunos sectores políticos en algunos distritos que convocan a los medios de manera injustificada y cuando se prenden las cámaras empiezan la excitación”, denunció el funcionario bonaerense, durante una entrevista en C5N.

Según Berni, los incidentes comenzaron cuando, en medio de los forcejeos con los manifestantes, quiso “proteger a un trabajador” al que uno de los efectivos “le pegó un escudazo de manera incalificable”.