Siete bebés fallecieron por coqueluche en 2025: qué es y cómo prevenir

El aumento de casos de tos convulsa en el país enciende las alarmas sanitarias, con 7 decesos en niños menores de dos años y preocupación por las bajas coberturas de vacunación en varias jurisdicciones.

martes, 2 de diciembre de 2025

El país enfrenta un preocupante aumento en los casos de Coqueluche (también conocida como tos convulsa), una situación que ha sido destacada en el último Boletín Epidemiológico Nacional tras registrarse el fallecimiento de siete niños menores de dos años en lo que va del año. La alarma se extiende a 20 jurisdicciones, con una mayor incidencia en las regiones Centro y Sur, según el informe.

De acuerdo con el escrito difundido por el Ministerio de Salud, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se confirmaron 688 casos de un total de 5.110 sospechosos hasta la fecha, con una incidencia acumulada de 1,45 casos por cada 100.000 habitantes. Esta cifra de 2025 supera no solo los registros de los últimos cinco años, sino que también se sitúa por encima de 2023, año marcado por un pico de casos en Salta.

Los siete decesos notificados ocurrieron entre las semanas epidemiológicas (SE) 1 y 46 de 2025. Los datos son críticos: cuatro de los fallecidos eran menores de seis meses, uno de 6 a 11 meses, y dos de 12 a 23 meses. Esto arroja una tasa de letalidad del 1,2% para el año en curso.

«Ninguno de los 4 casos en edad de vacunación registra dosis en NOMIVAC, mientras que los otros 3 casos corresponden a menores de 2 meses y tampoco se registra vacunación materna», precisó el Ministerio de Salud sobre los fallecimientos.

La cartera sanitaria hizo hincapié en la vacunación como principal medida de prevención. Los datos actuales reflejan la necesidad urgente de mejorar las coberturas y reducir las notables desigualdades entre las provincias.

Jurisdicciones con alta cobertura (buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos): Tierra del Fuego , La Pampa , Jujuy , Neuquén , Mendoza y San Juan .

, , , , y . Jurisdicciones con coberturas de intermedias a bajas: Buenos Aires, CABA, Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones. En estas últimas, la situación es más crítica en los refuerzos de 5 y 11 años.

La variabilidad también es significativa en la vacunación de embarazadas, una medida clave para proteger a los bebés en sus primeros meses de vida, donde algunas provincias muestran coberturas óptimas y otras subóptimas.