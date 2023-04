Suba del dólar: la AFIP pidió información sobre los clientes de sociedades de bolsa que operaron con divisas financieras

A través de una solicitud de información, Carlos Castagnetto pone la lupa sobre las compras de dólar contado con liquidación. Es en medio de un renovado celo de control por la suba del dólar libre

El Gobierno reacciona con controles a la suba del dólar en el mercado informal (Roberto Almeida)

La Administación Federal de Ingresos Públicos (Afip) pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fuerce a las sociedades de Bolsa a informar sobre los clientes que operaron dólar contado con liquidación desde el 1° de marzo hasta el 21 de abril. El requerimiento, para el que se fijó un plazo de cinco días, solicita también detallar los montos operados en cada caso. La novedad llega un día después de que el Gobierno mandara inspecciones a financieras de la City y es parte de la reacción oficial ante la escalada del dólar libre.

A través de una solicitud formal de información, el titular de la AFIP Carlos Castagnetto, pidió a la CNV “en su carácter de entidad reguladora del Mercado de Capitales a los fines de solicitarle tenga a bien requerir a las Casas de Bolsa que informen titulares y el volumen operado de contado con liquidación en el período 1° de marzo hasta el 21 de abril de 2023, inclusive”.

La solicitud de información de AFIP a la Comisión Nacional de Valores

“Se deja constancia que la presente se efectúa en el marco de acciones realizadas por la Unidad de Información Financiera y esta Administración Federal debiendo brindar los operadores la información solicitada en el plazo de cinco días hábiles de formulada la requisitoria”, agrega la misiva.

Ahora, le tocará a la CNV requerir a los agentes de liquidación y compensación (Alyc, el término técnico para sociedades de Bolsa) para que sea enviada en las próximas horas.

El miércoles pasado, cuando el dólar libre tocó los $497, el ministro de Economía Sergio Massa anunció que iba a “usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el analisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”.

Ayer la CNV y la UIF hicieron inspecciones en dos sociedades de Bolsa porteñas (Adrián Escandar)

Ayer, eso se tradujo en inspecciones fuera de agenda en dos sociedades de Bolsa porteñas.

Voceros de AFIP y la CNV confirmaron la veracidad de la comunicación. Y señalaron que va en línea con las inspecciones que se realizaron en los últimos días.

“Para comenzar me llama la atención que se hable de casas de bolsa, dado que no existen. Los agentes bursátiles como nosotros somos ALyCs, muestra poco profesionalismo, dado que fue el segundo gobierno de Cristina Fernández Kirchner el que modificó la ley y estableció las denominaciones vigentes”, se quejó un operador de una financiera porteña que prefirió no ser identificado.

“Con esto detenés un poco de operaciones, pero si no aparece un volumen de dólares a través de liquidación de exportaciones o fondos financieros, al final del día es tapar el sol con las manos”, agregó el mismo operador.

Dólar inquieto

En el último día de una semana agitada, el dólar libre pierde hoy un peso y cotiza a $466 para la venta. Es una baja de $31 respecto del techo que supo tocar este miércoles, cuando llegó a $497 intradiario antes de cerrar en $495 ese mismo día.

Luego de la sorpresiva medición del 7,7% de inflación de marzo y los rumores de internas en el gabinete económico que terminaron con la renuncia de Antonio Aracre a su cargo como asesor de Presidencia, la divisa abandonó la calma que la caracterizó en la mayor parte de 2023.

El billete llegó a subir 43% en el año y $100 en un mes cuando tocó su punto más alto de la semana. Ahora baja, pero todavía se encuentra 34% por encima de su cierre de 2022 y enciende las alarmas del Gobierno.

El nuevo celo de control sobre el sector financiero se suma a una serie de medidas que tomó el Gobierno para tratar de calmar al mercado cambiario a como dé lugar.

Primero, desde el miércoles el Banco Central empezó a usar dólares de cuentas de entidades públicas para intervenir en los dólares financieros (contado con liquidación y en especial MEP). Es un cambio de estrategia. Hasta entonces, el Gobierno contenía las subas de esos tipos de cambio paralelos en blanco con ventas de bonos. Ofrecer dólares contra bonos es una forma mucho más potente de poner coto a esas cotizaciones. Pero al costo de usar divisas de entidades públicas que forman parte de las reservas brutas de la entidad que conduce Miguel Pesce.

También a través de las tasas de interés se buscó calmar al frente cambiario. Ayer, el Banco Central subió 10 puntos porcentuales la tasa de interés de referencia y la de los depósitos a plazo fijo de hasta $30 millones. Llegó al 91%, su nivel más alto en 20 años, y es un esfuerzo por tratar de que los ahorristas renueven sus depósitos y que ese dinero no encuentre un nuevo destino en el mercado del dólar informal o de los dólares financieros.