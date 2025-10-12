Sujeto se autolesionó al ser detenido por violar una medida perimetral y amenazar a su expareja

El sujeto de 42 años había sido denunciado por su pareja de 47 y la Justicia le impuso restricciones. Sufrió heridas y lo asistieron.

domingo, 12 de octubre de 2025

Una serie de hechos de violencia de género se registraron en la jornada de ayer, incluyendo la detención de un hombre en la Capital que violó una prohibición de acercamiento y se autolesionó para resistir el arresto.

Según informaron fuentes policiales, el hecho más grave ocurrió a las 7.30 de la mañana en la Capital. Alertados por el SAE-911, personal de la Comisaría Décima, con apoyo de la Seccional de Sumalao (Valle Viejo), aprehendió a un hombre de 42 años en la avenida Güemes al 1500.

El sujeto había quebrantado una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia su expareja, una mujer de 47 años, a quien además amenazó de muerte. Al percatarse de la presencia policial, el presunto autor se autolesionó, produciéndose cortes en el cuello.

El hombre fue asistido de inmediato por personal médico del SAME y luego trasladado bajo consigna policial al Hospital San Juan Bautista debido a las heridas. La Fiscalía de Instrucción del distrito sur tomó conocimiento del caso.

Otros dos casos de agresión se registraron en la madrugada y en distintos puntos del interior provincial.

Por un lado, un hombre fue detenido en el Club Defensores del Norte. A la 1.55 aproximadamente, efectivos de la Comisaría Cuarta aprehendieron al sospechoso de 31 años. El sujeto fue sindicado de haber agredido físicamente a su pareja, una joven de 26 años.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito oeste.

Por último, alrededor de las 3.50, numerarios de la Comisaría Departamental Santa María arrestaron en un local bailable a un sujeto de apellido González (42). El hombre está acusado de agredir físicamente a otro de 40 años. El arrestado fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911. La llamada es anónima y está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.