Tamara Báez aseguró que L-Gante le pasa 50 mil pesos de cuota alimentaria por Jamaica

Mientras el abogado de la influencer explicó que recibe esa cifra por mes, el representante del cantante negó que el monto sea correcto.

28 de septiembre 2022, 13:49hs

L-Gante y Tamara Báez están separados (Foto: Instagram / lgante_keloke / tamibaez429)

Tras la separación confirmada, Tamara Báez yL-Gante empezaron a pelearse por la cuota alimentaria de Jamaica, su hija, que cumplió un año hace semanas.

PUBLICIDAD

El abogado de la influencer reveló en una entrevista con Nosotros a la mañana (eltrece) que la joven pidió una perimetral para evitar la presencia del creador de la Cumbia 420. Además, mencionó la cifra que le pasa por mes por la cuota alimentaria de la nena.

Cuánta plata dice Tamara Báez que le pasa por mes L-Gante por su hija Jamaica

En el reportaje con el programa de eltrece, el abogado de Tamara Báez, Juan Pablo Merlo, dio la cifra que, según su representada, L-Gante le da cada 30 días. “Le está pasando 50 mil pesos por mes”, aseguró.

De acuerdo al letrado de la joven, esto es motivo de un requerimiento judicial. “Claramente estamos hablando de violencia económica. Tamara está manteniendo a su hija con lo que él le está pasando. La mamá le da comer, le paga la obra social, le compra la ropa, le festeja el cumpleaños”, enumeró.

Merlo también aclaró que, luego de que se confirmara la separación, la chica denunció a L-Gante en la Justicia por maltratos y pidió una restricción perimetral.

“Las cuotas de alimentos se resuelven en un 20, 25 o 30% (de lo que gana en blanco el padre), y eso varía según el trabajo que tenga el hombre o la mujer, o la condición y el nivel de vida que va a llevar ese nene. Entonces, si sacamos la cuenta, L-Gante estaría ganando 250.000 pesos por mes, y no creo que cobre eso”, lanzó.

Frente a esto, el ciclo televisivo también habló Alejandro Cipolla, que es el representante legal del músico. El abogado dijo que hace 10 días, L-Gante le dio 300 mil pesos a su expareja para los gastos diarios. “Todos los gastos de la hija los va a pagar él. Él no tiene la obligación de mantener a Tamara”, afirmó.

Así se separaron Tamara Báez y L-Gante

A última hora del martes, la influencer sorprendió al revelar que el padre de su hija la siguió para saber si ella le era infiel y publicó una foto como prueba.

Tamara Báez apuntó contra L-Gante por acusarla de infiel. (Foto: captura Instagram /tamibaez429)

Todo ocurrió después de que una usuaria de Facebook arrobara al músico en el siguiente comentario: “Fua, Elián Valenzuela, ¿en serio te saltó el toxi? Jaja, que no se me caiga un ídolo”. Y, atento a lo que hablan sus seguidores, el referente de la Cumbia 420 respondió: “No, yo fui a mi casa y la descubrí. jajaja. Y encima me fui… que hablen lo que quieran”.

Tamara salió al cruce y deschavó una situación complicada. En sus historias de Instagram aseguró que él la siguió por miedo a una infidelidad, pero que jamás la vio con alguien. Y como prueba mostró una foto del músico espiándola desde el auto.

“Ok, yo soy la infiel gente. ¿Qué dice?”, cerró con sarcasmo. Además, en su perfil de Facebook, lamentó lo que está ocurriendo: “Yo no falto el respeto de esa manera, así que no me quieras dejar mal vista cuando vos hiciste todo mal. Qué feo que mienta así”.