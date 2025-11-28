Tercer día de paro de los trabajadores del Senado

Los empleados legislativos cumplieron su tercera jornada consecutiva de paro en reclamo de un bono de $500 mil en dos cuotas. El secretario general Juan Nieva aseguró que no hubo contacto con autoridades ni legisladores y advirtió que, mientras continúe la medida, la sesión podría no realizarse.

jueves, 27 de noviembre de 2025

El conflicto en el Senado provincial se profundiza. Los trabajadores legislativos llegaron hoy a su tercer día de paro, reclamando la entrega de un bono de $500 mil, a pagarse en dos partes. La medida de fuerza se mantiene sin avances, ya que —según confirmaron— no existió ningún tipo de reunión con autoridades de la Cámara ni con legisladores.

En diálogo con El Esquiú Play, el secretario general Juan Nieva sostuvo que no recibieron ninguna respuesta oficial: “Todavía no tenemos nada. Seguimos con el plan de lucha y estamos esperando que llegue una propuesta”, afirmó.

Consultado sobre la sesión prevista para hoy, Nieva dejó en claro que su realización dependerá del avance del conflicto. “Se va a llevar adelante siempre y cuando lo hagan en un horario en el que no estemos nosotros. Mientras estemos, no creo”, expresó.

Nieva confirmó que no hubo reuniones ni acercamientos: “No nos reunimos con ningún legislador ni con ninguna autoridad”, remarcó, dejando en claro que el paro continuará hasta que llegue una propuesta formal.