Tiziano, hijo de Karina Chazarreta: “No sacaron el ADN a los hijos, no es verdad”

El joven dijo que buscan justicia y desmintió que notificaron a la familia para cotejos de ADN con los restos óseos hallados en Capital.

18 de abril de 2023

Los hijos, familiares y amigos de Karina Chazarreta se manifestaron en la tarde de este martes por calles céntricas pidiendo justicia y la pronta aparición de la mujer. De la movilización participó más de un centenar de personas y unificaron la marcha con familiares del ministro asesinado Juan Carlos Rojas y de Cristina Agüero, la mujer víctima de un violento arrebato que se encuentra internada en grave estado.

Tiziano, hijo de Karina, expresó aque buscan justicia e hizo hincapié en desmentir que los notificaron sobre cotejos de ADN de la familia con los restos óseos hallados en el norte de la Capital, en cercanías a la empresa El Nene, que pertenecerían a una mujer. Había trascendido que las muestras iban a ser enviadas a Salta para ser sometidas a análisis en el Laboratorio de Genética Forense.

“No sacaron el ADN a los hijos, no es verdad. Queremos que muevan los papeles, queremos una solución, queremos saber si es ella o no. Es todos los días despertarse y no saber si está muerta o no, es muchísimo”, dijo conmovido.

“Todas las familias que están acá quieren justicia. Rojas, nosotros, Agüero. Que se haga justicia. Lo único (y último) que se sabe es que encontraron los restos cerca de la casa de nosotros, de la empresa El Nene. No nos pidieron el ADN que ellos dicen que les sacaron a los hijos”, expresó.