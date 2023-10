Tras las denuncias de acoso en Farallón Negro, YMAD anunció la creación de un Área de Género

Los hechos denunciados por dos jóvenes estudiantes que realizaban su pasantía en la mina encendieron las alarmas de la empresa. Reconocieron que el incremento de profesionales mujeres en la industria requiere de adaptaciones administrativas y laborales que son “complejas” de implementar, en un rubro históricamente masculinizado.

6 de octubre de 2023

Dos jóvenes de la carrera de Higiene y Seguridad de la Universidad Fasta denunciaron penalmente a un supervisor de mina en Farallón Negro. El hecho -que a primeras vistas es uno más de las decenas que se denuncian a diario en Catamarca-, no pasó desapercibido y obligó a la empresa YMAD a actuar rápidamente.

El yacimiento Farallón Negro está ubicado en Hualfín (departamento Belén), y es una de las pocas minas “escuela” que existen en el país. Hace 20 años reciben becados y pasantes de los institutos superiores y universidades que dictan carreras vinculadas a la minería, no sólo de Catamarca sino también de otras provincias.

Quien está a cargo del gerenciamiento de Farallón Negro es YMAD, la empresa minera pública interestadual que cuenta con el 60% de participación accionaria de la Provincia de Catamarca, y 40% de la Universidad Nacional de Tucumán.

“En todos estos años no hemos tenido denuncias de estas características, lo que no significa que no se hayan producido hechos similares. Es un rubro históricamente masculinizado en el que año a año ingresan más mujeres, porque son ellas en su mayoría las que se egresan de las Universidades”, señaló Daniel Gutiérrez, director de YMAD.

Hoy, el yacimiento Farallón Negro está integrado en un 15% por mujeres (entre personal administrativo y personal de mina), según los datos aportados por la propia empresa.

El directivo confirmó que apenas se anoticiaron de lo sucedido, tomaron contacto con las estudiantes poniéndose a plena disposición, a la vez que se procedió a aplicar las sanciones correspondientes contra el supervisor denunciado.

Gutiérrez explicó que, si bien se vienen desarrollando acciones tendientes a erradicar comportamientos discriminatorios o sexistas en el ambiente laboral, “es un rubro históricamente masculinizado” del que hay mucho recorrido por hacer.

Apalancados por la ONG Women In Mining Argentina y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), YMAD anunció que avanzarán en la creación de un área de Género que pueda bajar capacitaciones y protocolos de actuación para que estas situaciones no vuelvan a repetirse.

Por qué es necesario un protocolo de actuación en casos de violencia de género

La denuncia de las estudiantes reveló un hecho particular que es lo que típicamente se conoce como “revictimización”.

Cuando ellas ponen en conocimiento a un superior a cargo de lo que les estaba pasando, convocaron al denunciado y lo sentaron frente a las chicas para que “explique” o desmienta lo que ellas habían manifestado.

Se conoce como revictimización (victimización secundaria o doble victimización) cuando se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima, al momento de investigar lo ocurrido.

Este hecho puntual fue lo que alarmó a la ONG WIN y exigió de inmediato que se arbitren las medidas necesarias para avanzar en protocolos que sean acordes a la actividad y protejan a las trabajadoras.

“Desde WIM Argentina exhortamos a las empresas e instituciones a actuar basados en las normas vigentes, con el principio de debida diligencia que marca las actuaciones desde la no re-victimización, la celeridad, la responsabilidad, el respeto, la imparcialidad, la confidencialidad (no careo) y el conocimiento técnico especifico en materia de género para los equipos de abordaje transdisciplinarios que requiere la atención de este tipo de situaciones”.Comunicado de Women en Mining Argentina