Triple choque en Balvanera dejó dos heridos y un automovilista que huyó del lugar

Un violento accidente entre tres vehículos en el barrio porteño de Balvanera dejó dos personas heridas. Uno de los conductores involucrados volcó y escapó antes de la llegada de las autoridades.

sábado, 13 de diciembre de 2025

Dos personas resultaron heridas tras un choque entre tres automóviles ocurrido en el barrio de Balvanera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que uno de los conductores involucrados se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía.

Según informaron fuentes policiales, en el siniestro estuvieron involucrados un Chevrolet Prisma, un Chevrolet Cobalt y un Chevrolet Corsa. El hecho se produjo por causas que aún se investigan.

El Chevrolet Prisma era conducido por un chofer de una aplicación de viajes y en su interior se trasladaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. A raíz del impacto, la mujer sufrió heridas de consideración.

En tanto, el Chevrolet Cobalt volcó tras el choque, colisionó contra un Chevrolet Corsa que se encontraba estacionado y luego el conductor escapó del lugar, por lo que no se encontraron ocupantes en su interior al arribo de las autoridades.

Personal de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar junto al SAME para asistir a las víctimas. La mujer que viajaba en el Prisma fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el conductor del mismo vehículo fue evaluado en el lugar con control clínico y no requirió traslado hospitalario.

La Policía de la Ciudad inició un operativo para dar con el conductor prófugo y determinar las responsabilidades del hecho, mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona.