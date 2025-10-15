Trump advierte que si Milei pierde las elecciones , Estados Unidos “no será generoso” con Argentina

Durante un almuerzo con el presidente argentino en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense vinculó el respaldo económico a la continuidad del liderazgo de Milei y expresó preocupaciones geopolíticas sobre China en la región.

martes, 14 de octubre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que si el mandatario Javier Milei no logra imponerse en las elecciones legislativas de octubre o en los comicios presidenciales, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

“Si Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, declaró Trump durante un almuerzo con Milei en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense elogió la gestión de Milei y recomendó que “siga sus principios porque tiene razón y está haciendo lo correcto”, aunque advirtió que la cultura de extrema izquierda genera una mala imagen del presidente argentino.

Trump subrayó que el respaldo financiero y político a Argentina tiene también un componente geopolítico, dado que el país es un aliado estratégico en Sudamérica frente a gobiernos como el de Brasil, y expresó su rechazo a que la Argentina establezca acuerdos militares con China. “Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”, afirmó.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, aseguró que confía en que el gobierno de Milei obtendrá “un gran resultado” en las elecciones legislativas del 26 de octubre y destacó que el reciente acuerdo financiero con Argentina busca responder al fracaso de las políticas socialistas.

Trump también se refirió de manera irónica a una posible visita al país, diciendo que le gustaría ir “como a Biden le gustaba ir a la playa”, y expresó su simpatía por los argentinos.

El mensaje deja en claro que el respaldo estadounidense dependerá de la continuidad del liderazgo de Milei y de que Argentina mantenga políticas alineadas con la visión del gobierno republicano.

Fuente: Noticias Argentinas