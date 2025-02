Un joven mató a su abuela de 87 años luego de una discusión

El joven de 27 años se presentó en una comisaría y admitió haber ahorcado a su abuela.

miércoles, 12 de febrero de 2025

Un joven de 27 años asesinó a su abuela de 87 con quien mantenía una discusión durante la cual la jubilada fue estrangulada hasta causarle la muerte.

El hecho se dio en la mañana del miércoles en una vivienda de la calle Cartagena al 1600, en la localidad bonaerense de Morón, cuando el padre del imputado e hijo de la víctima autorizó el ingreso de los agentes al notar que la habitación de la mujer estaba cerrada con llave.

Asimismo, los agentes policiales procedieron a romper la cerradura y constataron que en el interior de la pieza estaba el cadáver de Irma Selva Cáceres.

Ante esta situación, los efectivos convocaron a una ambulancia del SAME, cuyo médico confirmó que la mujer llevaba algunas horas fallecida.

En tanto, el nieto de la mujer asesinada se presentó en la comisaría y confesó el crimen. Luego de explicar lo sucedido, mencionó: «Me cansé de que me controle. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa».

Después, funcionarios de la Fiscalía Nº 4 de Morón y de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar para realizar las pericias de rigor.