Un periodista murió en Qatar durante el partido de Argentina y Países Bajos: su hermano cree que lo mataron

El estadounidense Grant Wahl fue noticia hace pocas semanas luego de ser detenido por intentar ingresar a un encuentro del Mundial con una remera que tenía los colores LGBT.

Grant Wahl, uno de los escritores de fútbol de más renombre en Estados Unidos, falleció este viernes cuando cubría el partido entre Argentina y Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.

Los periodistas estadounidenses que se encontraban sentados cerca de él dijeron que Wahl se desplomó en su asiento en el palco de prensa en el estadio Lusail durante el tiempo extra y sus colegas solicitaron asistencia de inmediato.

Los trabajadores de servicios de emergencia acudieron al lugar rápidamente, dijeron los reporteros, a quienes les informaron después que Wahl había fallecido.

La homosexualidad se encuentra penalizada en Qatar y no se pueden usar remeras u otros artículos con simbología que aludan a los derechos LGBT. Tras la muerte de Wahl, su hermano dijo que cree que fue asesinado.

“Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington, soy el hermano de Grant Wahl”, indicó en un video publicado en Instagram. Y agregó: “Soy gay, soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo”.

“Mi hermano estaba sano, me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano haya muerto. Creo que lo mataron, y yo solo quiero pedir ayuda”, denunció.

Por su parte la esposa de Wah, Cèline Gounder, dijo que está “completamente conmocionada” y se mostró agradecida por el apoyo que recibió por parte de todo el ámbito del fútbol.

Wahl fue a un hospital hace pocos días por un dolor en el pecho

El periodista, que cubría su octava Copa del Mundo, escribió el lunes que había visitado el hospital durante su estada en Qatar. “Mi organismo finalmente se indispuso. Tres semanas de dormir poco, tensión alta y bastante carga de trabajo pueden hacerle a uno esto’’, escribió en su sitio web.

“Lo que había sido un resfrío en los últimos 10 días se convirtió en algo más severo la noche del partido entre Estados Unidos y Países Bajos, y pude sentir un nuevo nivel de presión y malestar en la parte superior de mi pecho”.

Wahl escribió que dio negativo en COVID-19 y buscó tratamiento para sus síntomas.

“Fui hoy a la clínica médica en el principal centro de prensa y dijeron que podría tener bronquitis. Me dieron un tratamiento de antibióticos y un jarabe fuerte para la tos, y ya me siento algo mejor apenas pocas horas después. Pero todavía: No estoy bien’’.

Wahl estuvo demorado por intentar ingresar a la cancha con una remera que tenía los colores LGBT

Durante la Copa Mundial, Wahl atrajo la atención internacional después de que afirmara que lo habían detenido brevemente cuando iba a asistir al partido entre Estados Unidos y Gales el 21 de noviembre por llevar una camiseta con los colores del arcoíris.

Las camisetas, brazaletes y otros objetos con los colores del arcoíris han llamado la atención durante el torneo en parte debido a la postura de Qatar sobre los derechos LGBTQ. El sexo entre personas del mismo sexo está penalizado en Qatar, una nación islámica conservadora en la Península Arábica.

Wahl dijo que la FIFA se disculpó después con él debido al incidente.

Graduado en 1996 de Princeton, el periodista fallecido trabajó para Sports Illustrated de 1996 a 2021, y era conocido principalmente por cubrir fútbol y básquetbol colegial. Después abrió su propio canal en internet. También trabajó para Fox Sports de 2012 a 2019.