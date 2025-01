Un policía baleó a su cuñado luego de acusarlo de ser el amante de su esposa

La víctima sufrió la amputación de su pierna y pese a que el agente recuperó la libertad, su situación se agravaría. También se conoció que el efectivo tenía denuncias por violencia de género y problemas asociados al consumo de drogas.

Con el objetivo de festejar fin de año Marcelo Alegre, se encontraba el pasado 29 de diciembre jugando al fútbol con amigos, cuando su cuñado llegó y le disparó.

El partido fue en una cancha de la localidad de Fontana, Chaco. Cuando terminó el partido y se disponían a iniciar un brindis, el cabo primero Adrián Cabral del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se acercó con una pistola calibre 9 mm y apuntó de manera directa al supuesto amante de su esposa.

Luego de una fuerte discusión el policía le disparó en la pierna izquierda a su cuñado, quien quedó tendido sobre el suelo. De inmediato sus compañeros intentaron asistirlo y fue trasladado de urgencia al Hospital “Julio C. Perrando”.

Dado que el ataque ocurrió en la vía pública, varias personas fueron testigos del violento episodio y no dudaron en capturar el momento con sus celulares. En las imágenes se puede ver que el oficial acudió con su uniforme puesto y un arma de guerra que usó para herir a su cuñado de 29 años.

Los médicos del hospital confirmaron que la herida del arquero tenía un orificio de entrada y salida, de manera que le realizaron una cirugía y permaneció internado. En paralelo, Cabral se presentó a trabajar en el Complejo Penitenciario 1 de Villa Barberán, donde horas después los investigadores arribaron y lo detuvieron.

Si bien Alegre fue operado de emergencia, con el correr de los días su estado de salud se empezó a deteriorar. Como consecuencia de la herida, los médicos debieron amputarle la pierna.

El fiscal Francisco De Obaldía Eyseric acusó a Cabral de lesiones graves y le otorgó la libertad con una caución real de $1.000.000.

Pese a la medida establecida por la Justicia, el dinero aún no fue depositado por parte de Cabral. Frente a dicha situación y dado que Alegre se sufrió a la amputación de su miembro inferior, su abogado Ítalo Suligoy remarcó que se opondrá al pago de la caución, porque el cuadro de su cliente se agravó. “Cuando el fiscal dispuso la caución, todavía no habían amputado la pierna, pero por eso pediré que se agrave la acusación y que no se otorgue la libertad”, le dijo al diario Norte.

Ante la nueva situación que atraviesa Alegre, su abogado remarcó la situación judicial del policía se verá agravada. Y es que además de dispararle a su cuñado, también poseía una causa por violencia de género y problemas asociados al consumo de drogas.

