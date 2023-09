Un sueño hecho realidad: Fabrizio, de la UNCA al Puesto de Honor en el Garrahan

Su logro se enmarca en las becas de Iniciación Perfeccionamiento y Programas Especiales 2023 del Hospital Garrahan, destinadas a fortalecer la formación en salud infantil.

31 de agosto de 2023

En diciembre del año pasado, Fabrizio Nahuel Brunelli Centeno completó con éxito su Tecnicatura en Hemoterapia en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

Este año, decidió postularse para las becas de Iniciación Perfeccionamiento y Programas Especiales 2023 del Hospital Garrahan, un prestigioso centro de salud pediátrica en Argentina. La noticia de su destacada posición en el orden de mérito para el servicio de Medicina Transfusional se dio a conocer el pasado 9 de agosto, cuando se publicó el resultado de la selección de Profesionales y Técnicos del Equipo de Salud.

Fabrizio compartió su emoción y sorpresa al conocer los resultados: “Me postulé y quedé preseleccionado, tuve una entrevista a mediados de agosto y a los diez días estuvieron los resultados. Era una postulación para todo el país y quedamos tres”.

Además, explicó la importancia de esta oportunidad: “Para mí es un orgullo, y estoy muy feliz porque en Catamarca no se enseña la parte de pediatría en medicina transfusional, y me parece muy importante aprenderlo, para poder volcar después todos mis conocimientos en mi provincia. Agradezco a la UNCA, a la Facultad porque para mí fueron muy importantes todas las oportunidades que me brindaron mientras estuve cursando, fui ayudante de cátedra, y estar involucrado en la docencia me sirvió mucho para la postulación”.

Por su parte, desde la Facultad de Ciencias de la Salud expresaron su orgullo por el logro de Fabrizio: “La Facultad se enorgullece de su Egresado. Con el espíritu de construir una comunidad de aprendizaje que nos permita desarrollar la formación de Profesionales competentes para transformar realidades con responsabilidad social, renovamos el compromiso y felicitamos a nuestro Egresado por tan importante logro”.

El reconocimiento de Fabrizio Nahuel Brunelli Centeno destacó la calidad de la educación y la formación que brinda la UNCA en el campo de la salud y resalta la importancia de oportunidades como las becas del Hospital Garrahan para el desarrollo profesional y el impacto positivo en la atención médica infantil en Argentina.