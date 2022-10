Una periodista le puso fecha a la vuelta de Messi al Barcelona, conmovió a España y revolucionó al PSG

Una periodista argentina vinculada al mundo catalán afirmó que Leo jugará otra vez en el Barça a partir de la próxima temporada y hasta se jugó con la fecha.

04 de octubre 2022

“1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça”. Un tuit que sacudió Argentina, España y Francia. La periodista argentina Verónica Brunatti, vinculada al periodismo de Cataluña, aseguró que Leo volverá a jugar en el Barcelona a partir de la próxima temporada cuando se termine su contrato con el Paris Saint Germain.

La información empezó a circular con mucha fuerza en redes sociales y tuvo repercusión en los tres países donde el futuro de Messi se sigue con especial atención. La contracara de la gran expectativa que se generó en Barcelona fue la preocupación que generó en París.

La periodista sacudió el mediodía argentino y la media tarde en España y Francia con una información que, si bien no está confirmada por ninguna fuente oficial, causó impacto.

Desde Barcelona aseguran que Messi tiene las puertas abiertas para volver, aunque el entrenador Xavi Hernández aclaró que todavía no es tiempo de hablar de Leo porque sería perjudicial para él. De todos modos, el tema económico no sería un aspecto menor, y así lo dejó en claro la semana pasada Eduard Romeu, vicepresidente del club, que se encarga de la parte económica: “Si volviese sería gratis, así que sería viable dentro de mi área, aunque no lo tengo contemplado dentro del presupuesto”.

El tuit de la periodista Veronica Brunatti sobre el futuro de Messi.

Por su parte, en Francia se generó mucha preocupación sobre la situación de Messi porque le queda un año de contrato con el Paris Saint Germain y luego tendrá que decidir qué quiere hacer con su carrera. La idea del club es ofrecerle un año más (hasta 2024) con la posibilidad de extenderlo por otra temporada (hasta 2025) por 30 millones de euros anuales.

Messi tiene la cabeza en el Mundial de Qatar y en el PSG

Desde el entorno de Messi se asegura que tiene la cabeza en el Mundial de Qatar y en el PSG y que por ahora no tomará ninguna decisión sobre su futuro. El tuit de la periodista también repercutió en el círculo del futbolista argentino.

Leo tiene como grandes objetivos tratar de volver a ganar la Champions League después siete temporadas y conseguir la Copa del Mundo en Qatar, lo que sería un brocho de oro para su carrera por más que siga jugando algunas temporadas más.

Messi metió un golazo en el triunfo del PSG (Foto: AFP).

Messi lleva un año lejos del Barcelona y hubo escándalo con Jorge Messi

Un diario español reveló las que habrían sido condiciones que puso Lionel Messi para renovar contrato con el Barcelona a mediados de 2020, un año antes de abandonar el club catalán e irse a jugar al PSG.

La información que publicó el diario El Mundo se desprendería de una serie de e-mails filtrados que tendrían como protagonistas al padre y representante de “La Pulga”, Jorge Messi, sus abogados y la dirigencia blaugrana, con el expresidente Josep María Bartomeu a la cabeza.

El argentino habría pedido recuperar con intereses (3%) los recortes salariales impuestos por la pandemia, percibir un bonus de 10 millones por la renovación o rebajar a 10.000 euros su cláusula de rescisión para renovar en 2020 su contrato con el Barcelona.

Entre las exigencias para renovar por tres años con la posibilidad por parte de Messi de “una prórroga unilateral”, también figuran la admisión de la rebaja de un 20% del salario fijo de la temporada 2020-21, que se recuperaría en los dos siguientes ejercicios con intereses anuales del 3%.

En los correos cruzados entre el expresidente Josep María Bartomeu, el padre de y representante de Leo Messi, Jorge; y los abogados del argentino, que publicó El Mundo, también se solicitó el pago de los “bonus de fidelidad pendientes de cobro con intereses”.

Otras exigencias son la disposición de un palco en el Camp Nou para las familias de Messi y de Luis Suárez; el pago de un vuelo privado en navidad para la familia de Messi a Argentina; o el aumento de retribuciones en el caso de una subida de impuestos.