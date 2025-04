Una taekwondista le dio una golpiza a su novio y está prófuga: “Si no estás conmigo, no estás con nadie”

De acuerdo a lo que relató, su pareja llegó a su domicilio a devolverle un buzo pero al ingresar lo encerró en el interior y comenzó a insultarlo.

lunes, 28 de abril de 2025

Un violento episodio conmociona al poblado de Monte Quemado, en Santiago del Estero. Una taekwondista golpeó a su novio en medio de una escena de celos y lo dejó con graves lesiones. “Si no estás conmigo, no estás con nadie”, le dijo y se desató el brutal ataque.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en la casa de la víctima, cuya identidad fue resguardada. De acuerdo a lo que relató, su pareja llegó a su domicilio a devolverle un buzo pero al ingresar lo encerró en el interior y comenzó a insultarlo.

La situación fue escalando en violencia y la taekwondista le terminó pegando patadas, trompadas y hasta rodillazos por todo el cuerpo. Aunque el hombre, un empleado de comercio, intentó frenarla tomándole las manos, fue en vano.

Según dijo, quedó con la cara ensangrentada y varios muebles terminaron destrozados. “Te voy a prender fuego, si vos no estás conmigo, no vas a estar con nadie, si no te voy a matar y después me mato yo”, publicó el medio local Nuevo Diario Web que le habría dicho la mujer.

Además, siempre según el relato de la víctima, la relación de cuatro años había estado plagada de celos e inseguridades de parte de la agresora. Sin embargo, desde hacía algunos meses había empezado a pegarle.

Tras la golpiza, el hombre hizo la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 22. El fiscal Daniel Ábalos ordenó la detención de la deportista, que está prófuga.