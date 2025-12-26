Valle Viejo: detuvieron a un hombre acusado de agredir, amenazar e intentar atentar contra la vida de su pareja

El hecho ocurrió en San Isidro tras un llamado de alerta. La víctima denunció agresiones físicas, amenazas y una situación extrema que derivó en la intervención policial inmediata.

viernes, 26 de diciembre de 2025

Un nuevo hecho de violencia de género encendió la alarma en Valle Viejo. Un hombre de 30 años fue aprehendido en la localidad de San Isidro, acusado de haber agredido físicamente y amenazado a su pareja, una mujer de la misma edad, en un episodio que incluyó un intento de atentar contra su vida.

El procedimiento se concretó luego de un llamado telefónico que movilizó a efectivos de la Comisaría de San Isidro, quienes, con la colaboración del Grupo Infantería de Zona Norte, llegaron hasta la intersección de las calles Guillermo Correa y Tomás Vergara. Allí, los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso, señalado directamente por la víctima.

Según la información oficial, la mujer relató una situación de extrema violencia, lo que motivó la inmediata intervención policial y el traslado del hombre a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Instrucción del distrito este, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con la investigación y resguardar a la víctima.

Desde la Policía de Catamarca recordaron que las mujeres que atraviesan situaciones de violencia familiar o de género pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial a la línea 144 o al 911. Ambas líneas funcionan las 24 horas, los 365 días del año, y están disponibles para brindar orientación, contención y asistencia inmediata.