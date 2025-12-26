Bono de $80 mil para becarios

El beneficio, destinado a los programas Catamarca Incluye y Plan Arraigo, se hará efectivo la próxima semana.

El bono extraordinario de 80 mil pesos destinado a los beneficiarios de las becas Catamarca Incluye y Plan Arraigo, anunciado días atrás por el gobernador Raúl Jalil, será acreditado el martes 30 de diciembre.

La medida forma parte de las políticas de acompañamiento impulsadas por el Gobierno provincial y se inscribe en un cierre de año más favorable de lo previsto en términos económicos, lo que permitió avanzar con este refuerzo destinado a los sectores alcanzados por ambos programas.