Navidad violenta: varias personas detenidas por violencia familiar y de género

viernes, 26 de diciembre de 2025

Los hechos de violencia familiar y de género fueron una constante entre la Nochebuena y la Navidad. Varias personas terminaron detenidas. Entre ellas, mujeres por agredir físicamente a sus progenitoras.

Uno de los casos sucedió en una vivienda de avenida Bonifacio Cobacho, entre las calles Fray Juan Gómez y Gorgonio Dulce, donde un hombre de 30 años, de apellido Frías, había agredido físicamente a un adolescente de 17 años.

En el lugar, los efectivos de la Comisaría Sexta dialogaron con la hermana del adolescente, también de 30 años, quien les manifestó que, momentos antes, su padrastro agredió a su hermano causándole una lesión en el rostro. Por ello, otro familiar del agredido lo trasladó al Hospital San Juan Bautista en un vehículo particular.

Rápidamente, los policías aprehendieron al presunto autor de apellido Frías (30), quien fue trasladado a la seccional y puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción del distrito oeste.

Por violencia de género

En tanto, en la mañana de ayer, a las 10.50, a solicitud del SAE-911, efectivos de la Comisaría Segunda se hicieron presentes en la calle Buenos Aires al 200 y se entrevistaron con una joven mujer de 28 años, quien manifestó que, momentos antes, su pareja la habría agredido físicamente, razón por la que se la invitó a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 2.

De inmediato, los uniformados arrestaron al presunto autor. Se trata de un joven de 29 años, quien al notar la presencia policial se fugó, iniciándose una breve persecución que terminó a los pocos metros con la detención del sospechoso.

En Valle Viejo

Por otra parte, en la Nochebuena una mujer de 42 años, de quien se reserva la identidad, se presentó en la Comisaría de Villa Dolores, en Valle Viejo, y pidió ayuda. Su hijo adolescente la había amenazado.

De acuerdo con la información policial, el hecho habría sucedido en el interior de la vivienda en la que ambos convivían tras una discusión, cuyo motivo no trascendió.

En esas circunstancias, el jovencito amenazó a la progenitora, quien salió y fue a la policía a buscar ayuda. Junto a la mujer, se hicieron presentes en el domicilio los efectivos policiales, quienes arrestaron al adolescente que intentó fugarse al ver a los uniformados, pero no pudo.

Seguidamente, fue cargado en el móvil policial y trasladado a la dependencia desde donde se dio intervención a la Justicia penal juvenil.

En tanto, en los primeros minutos de ayer, efectivos de la Comisaría Sexta se constituyeron en la calle Comodoro Rivadavia, entre Federico Argerich y Víctor Mauvecín.

En el lugar, los aguardaba una mujer de 59 años, quien manifestó que su hijo habría ingresado al interior de su domicilio forzando una puerta, para luego amenazarla a ella y a sus hermanas, dándose a la fuga.

Con los datos aportados, los policías se trasladaron a la calle Río Negro, entre San Juan y Mendoza y arrestaron al sospechoso de apellido Solohaga (35). Durante el procedimiento, vecinos intentaron agredir al personal interviniente utilizando una silla, que quedó en calidad de secuestro.

Finalmente, las damnificadas fueron invitadas a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 6 y el sujeto fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito oeste.

Dos horas más tarde, en la Peatonal N° 8 del barrio 1000 Viviendas, una mujer de 56 años les comentó que, momentos antes, su hermano habría intentado agredirla físicamente. Se trata de un sujeto de apellido Bazán (63), quien tras su aprehensión fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Fiscalía en turno.

Finalmente, una mujer de apellido Sigampa, de 20 años, fue detenida por agredir a su madre. El hecho sucedió durante una discusión entre las mujeres en el domicilio del barrio 100 Viviendas Sociales.

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 9, la violenta fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde quedo alojada. La víctima, en tanto, realizó la denuncia correspondiente.