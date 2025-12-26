Dólar 2026: hasta dónde podría llegar la cotización en diciembre del nuevo año

Las proyecciones para el cierre del año que está por comenzar muestran un escenario de alta dispersión según los principales bancos y consultoras.

viernes, 26 de diciembre de 2025

El futuro del dólar en Argentina será, como siempre, una de las grandes preguntas del 2026 para empresas, ahorristas y el propio Gobierno nacional. Las proyecciones para el cierre del año que está por comenzar muestran un escenario de alta dispersión según los principales bancos y consultoras.

De acuerdo al último informe de LatinFocus, el consenso de los analistas ubica la cotización del dólar oficial en $1.746 para diciembre de 2026. Para el año siguiente, la proyección sube a $1.947. Este rango refleja los cambios recientes en las expectativas del mercado: hace apenas tres meses, los pronósticos marcaban un salto más fuerte, pero en el último mes los valores se ajustaron a la baja luego del aplastante triunfo de Milei en las elecciones legislativas.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central arrojó para diciembre de 2026 un tipo de cambio nominal de $1.720 por dólar, con una variación interanual esperada del 16,8%. Este dato representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

Las proyecciones de bancos y consultoras: un abanico de cifras

El abanico de estimaciones que recopiló Infobae es amplio y muestra la diversidad que domina el escenario económico argentino. Entre las consultoras y bancos más relevantes, las proyecciones para el dólar oficial a fin de 2026 son las siguientes:

Oxford Economics: $2.020 para diciembre de 2026 y $2.526 para el cierre de 2027.

MAPFRE Economics: $2.141 y $2.667, respectivamente.

Invecq Consulting: $2.000 para 2026 (sin datos para 2027).

Fitch Ratings: $2.215 al término de 2026 y $2.613 para 2027.

Ecolatina: $1.800 y $2.400.

Empiria Consultores: $1.825 y $1.953.

Banco Galicia: $1.610 y $1.761.

Barclays Capital: $1.335 para 2026 (el piso de las estimaciones relevadas).

La mediana de las proyecciones para 2026 se ubica en torno a $1.730, aunque la dispersión es significativa.