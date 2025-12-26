Alerta amarilla en Catamarca: ¿Cuándo llegará la tormenta?

El SMN advirtió que gran parte de la provincia será afectada este fin de semana por lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica, caída de granizo y vientos que podrían superar los 70 km/h.

viernes, 26 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas, que regirá durante la tarde del sábado y abarcará a gran parte de Catamarca y otras 12 provincias.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, las zonas comprendidas son: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. También se incluyen la zona de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.

Las localidades alcanzadas se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, el organismo prevé valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de precaución necesarias para minimizar riesgos.