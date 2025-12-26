General

Alerta amarilla en Catamarca: ¿Cuándo llegará la tormenta?

Dic 26, 2025

El SMN advirtió que gran parte de la provincia será afectada este fin de semana por lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica, caída de granizo y vientos que podrían superar los 70 km/h.

viernes, 26 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se encuentra vigente una alerta amarilla por tormentas, que regirá durante la tarde del sábado y abarcará a gran parte de Catamarca y otras 12 provincias.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana, las zonas comprendidas son: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. También se incluyen la zona de monte de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta.

Las localidades alcanzadas se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, el organismo prevé valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

Ante esta situación, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de precaución necesarias para minimizar riesgos.

Alerta amarilla en Catamarca: ¿Cuándo llegará la tormenta?