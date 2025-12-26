Milei dio a conocer los primeros detalles de su agenda para 2026: “Fenómeno barrial”

El anuncio no lo hizo a través de un comunicado oficial, sino mediante sus redes sociales, un canal que el mandatario utiliza con frecuencia.

viernes, 26 de diciembre de 2025

Mientras buena parte del país celebraba la Navidad, Javier Milei envió una señal sobre los próximos pasos de su agenda. El Presidente confirmó que participará en la próxima edición del Foro Económico Mundial de Davos, que se realizará en Suiza entre el 19 y el 23 de enero.

El anuncio no lo hizo a través de un comunicado oficial, sino mediante sus redes sociales, un canal que el mandatario utiliza con frecuencia.

Milei compartió en su cuenta de X un posteo del propio Foro Económico Mundial que confirmó su presencia y lo acompañó con un breve comentario: “Fenómeno barrial”.

La frase, irónica y habitual en su estilo, funcionó como ratificación pública de un viaje que ya se descontaba en el entorno presidencial. Será la tercera vez que Milei participe del encuentro que reúne cada año a líderes políticos, empresarios, académicos y referentes de la sociedad civil de todo el mundo.

La presencia de Milei en el foro suizo se convirtió en una de las vidrieras internacionales más relevantes de su gestión. En su debut en enero de 2024, apenas un mes después de asumir, utilizó el escenario para presentar su programa económico y su visión ideológica ante una audiencia global.

Un año más tarde, en enero de 2025, redobló la apuesta con un discurso que generó fuerte repercusión internacional y también un intenso debate puertas adentro de la Argentina.

Fiel a ese antecedente, desde el entorno presidencial anticipan que Milei volverá a centrar su exposición en una dura crítica a lo que denomina “agenda woke” y en una defensa explícita de las ideas del liberalismo económico y cultural.

En su última intervención en Davos, el mandatario había apuntado contra el feminismo radical, la ideología de género, la agenda LGBT y el aborto, con expresiones que despertaron fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos y colectivos sociales.

Aquellas declaraciones no quedaron solo en el plano discursivo. A comienzos de febrero, organizaciones LGTBI+ y distintos espacios políticos y sociales convocaron a una masiva movilización para rechazar lo que consideraron “discursos de odio” por parte del Presidente.

La edición 2026 del Foro Económico Mundial tendrá como lema “Un espíritu de diálogo”. Según detallaron los organizadores, el programa estará estructurado en torno a cinco grandes desafíos globales y pondrá el acento en la cooperación entre el sector público y privado, con la participación de múltiples actores.