Venezuela liberó a 99 presos políticos, pero el gendarme argentino sigue detenido

El Gobierno bolivariano liberó a casi un centenar de detenidos, pero el argentino Nahuel Gallo continúa aislado y sin contacto con su familia.

viernes, 26 de diciembre de 2025

El Gobierno de Venezuela anunció la liberación de 99 presos políticos que permanecían encarcelados tras los hechos de violencia e incitación al odio ocurridos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Sin embargo, entre los excarcelados no figura el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido hace más de un año en Caracas.

Según el comunicado oficial del Ministerio para el Servicio Penitenciario, la medida responde a una decisión conjunta del Gobierno y el Sistema de Justicia de “evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares”. El texto señala que la excarcelación es una “expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia”.

El documento agrega que estas acciones forman parte de las gestiones impulsadas por el presidente Nicolás Maduro, orientadas a garantizar el respeto de los derechos humanos, incluso de quienes —según el Gobierno— fueron víctimas de «manipulación política y mediática».

La liberación se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Venezuela y Argentina, agravadas por sus diferentes alineamientos internacionales.

La situación del gendarme Nahuel Gallo

Gallo continúa detenido en el penal El Rodeo I, en las afueras de Caracas, donde permanece aislado y en condiciones críticas, de acuerdo con las denuncias de su pareja, María Alexandra Gómez. La mujer asegura que el gendarme es víctima de “tortura psicológica” y constantes “amenazas de muerte” dentro del establecimiento.

“Los derechos humanos están vulnerados por el grado de violencia que ejercen los custodios y directores”, advirtió Gómez, quien además denunció que la familia no ha tenido contacto físico ni telefónico con Gallo desde su captura, situación que calificó como una desaparición forzada.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, calificó la situación como “inadmisible” tras reunirse con la familia, según publicó el sitio Ciudadano.

Denuncian irregularidades en el caso

Gómez sostiene que Gallo carece de defensa legal efectiva y nunca fue presentado ante un tribunal. Pese a los cargos de terrorismo, espionaje e instigación al odio mencionados por el Ministerio Público venezolano, afirma que no existe un expediente real ni pruebas en su contra.

“Todo fue una farsa, una mentira; nunca consiguieron nada, no tiene causas penales abiertas en Venezuela”, aseguró.

El impacto en la familia

La mujer destacó el acompañamiento de la Gendarmería Nacional en la crianza de su hijo Víctor, de apenas dos años, aunque manifestó su desconfianza hacia los organismos internacionales: “Estoy cansada de decir que dejen de dilatar el tiempo”.

En un relato conmovedor, Gómez contó que el pequeño suele asociar “el nombre de Papá Noel con Papá Nahuel”, soñando con que es su padre quien le traerá los regalos de Navidad y fin de año