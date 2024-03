“Venimos recibiendo bastonazos todas las semanas”: trabajadores protestan en contra de los recortes de Nación

También afirmaron que deberían “buscar los ñoquis en otro lado”.

13 de marzo de 2024

Representantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) marcharon hoy en protesta por las medidas que viene tomando el Gobierno nacional, que desmantela distintas áreas de asistencia social, que incluyen programas de trabajo, capacitación, salud y alimentarios.

“Son momentos muy críticos, muy dolorosos para los trabajadores de los organismos nacionales, venimos recibiendo bastonazos toda las semana, producto de esta política en donde el objetivo parece ser el trabajador, un objetivo malo, no bueno”, contó Marino Medina, secretario General de UPCN.

“La verdad que es una situación muy dramática. No realizamos cortes, sino cruce de calles de menos de un minuto para visibilizar la protesta y la lucha que tenemos con los compañeros en los centros de referencia”.

“Nosotros hemos comenzado a diseñar estrategias en cada uno de los Centros de Referencia (CDR) provinciales en los 24 distritos del país. Los compañeros recién pudieron el día viernes pasado sentarse a armar una mesa negociadora. Pero te sentas con gente que no tiene designación, entonces tampoco es garantía comenzar a hablar de cómo le puede ir a los compañeros o qué se arregla. Pero tenemos una leve esperanza. Ayer tuvimos un avance más”, expresó Medina.

Y añadió: “Ya diagramamos con los compañeros desde la semana pasada los planes de lucha, la visibilización de lo que significan los CDR para toda la provincia, que es un organismo muy importante, tiene ocho programas muy profundos, que van desde la atención de niños, la atención alimentaria, hasta a las personas de avanzada edad”.

“Se trata de programas de asistencia directa, con fondos nacionales que combinan el trabajo con organismos de la provincia”, comentó.

Entre los programas que dejarían de ofrecerse, Medina nombró a algunos ligados a la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, que tiene un programa nacional de primeros años que acompaña a casi 4000 familias mediante dispositivos territoriales de 9 a 12, con espacios y zona de crianza comunitarias.

“También hay otros como los vinculados a la economía social, que atienden y asesoran a más de 300 titulares de derechos entre programas Potenciar, el monotributo social, el programa Acercar Derechos. La Agencia Nacional de Discapacidad, que registran 400 consultas mensuales aproximadamente y más de 150 eventuales consultas que se gestionan y derivan más de 200 inicios en trámites por discapacidad. Es un alcance a una parte de la sociedad muy grande”, manifestó.

En cuanto a la determinación del Gobierno Nacional, dijo que “es muy extremo esto, es muy insensible. Existe un montón de políticas para achicar gastos, pero no les toques el laburo a un compañero que viene a laburar hace 30 años y que hoy tienen la inestabilidad y la sensación de quedar mañana en la calle, literalmente en la calle”.

“Sostengo que cuando te tocan el trabajo, no le estás pegando al compañero, le estás pegando a la familia, le estás pegando a esos tres o cuatro chicos que tienen sentados a la mesa y que no tienen garantizado el alimento ni la educación”.Marino Media, UPCN

“Te dicen que empiezan con una auditoría, controlan alquileres, controlan gastos, y dicen esto se debe, esto no se paga más ¿Y los compañeros qué hacen? ¿Cómo se manejan administrativamente? Estas no son acciones deliberadas. En cambio, si dijeran pasemos a este organismo que está ocupando un espacio y veamos cómo lo compartimos con otro organismo nacional, entonces esas son políticas organizadas para no matar los programas, para no dejar gente afuera”, sostuvo.

En cuanto al dinero para “la caja chica”, explicó que son montos necesarios para moverse administrativamente: “se necesitan fotocopias o que se pague el alquiler y todo eso. Y otra cosa que molesta muchísimo, busquen los ñoquis en otro lado, acá tengo 36 compañeros que trabajan hace 25 o 30 años y que me consta que vienen a laburar todos los días. Busquen los ñoquis en Capital Federal, en donde quieran, acá no tenemos ñoquis”.

Por último, informó que hubo hasta el momento, “una compañera desafectada hace una semana y media aproximadamente, con 10 años de servicio. Estaba a 6 meses de empezar el concurso para planta permanente”.