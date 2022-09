Violencia de género: una mujer internada y un hombre detenido

Sucedió ayer en Anquincila. La víctima fue traslada al Hospital San Juan Bautista

25 de septiembre de 2022

El sábado el personal de Destacamento de Anquincila tuvo que hacerse presente en el Camping Municipal de esa localidad luego de haber sido informados sobre un hecho de violencia de género. Al llegar al lugar se encontraron con mujer de 49 años con una importante herida en su cabeza. Se trasladó a la víctima en primera instancia al hospital de la Villa de Ancasti, desde donde fue derivada al Hospital San Juan Bautista en la capital.

El personal policial, luego de un recorrido por la localidad, dio con el presunto atacante, un hombre de 54 años que sería pareja de la mujer. Se dispuso alojar al hombre en la Comisaría Departamental Ancasti y tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno, bajo las directivas del Dr. Jonathan Felztyna.

¿Y las estadísticas?

Este caso se suma a una triste sucesión de hechos de violencia de género en la provincia, donde casi todas las semanas debemos hablar de ataques de este tipo y son sólo aquellos de los que trasciende la información. Sin embargo, es difícil encontrar estadísticas oficiales que aporten relevancia y respuestas frente a una problemática más que preocupante.

A principios de este mes las secretarias de Género de la Unión Cívica Radical, Maria Luisa Moreno y Gabriela Nieva Larcher, manifestaron la preocupación ante esta situación y presentaron un documento titulado “Políticas públicas de calidad” mediante la cual reclaman al gobierno provincial la falta de estadísticas sobre violencia de género.

Parte del escrito presentado por Moreno y Nieva Larcher:

“No sin asombro observamos que Catamarca no fue incluida en la encuesta recientemente promovida por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de La Nación, en relación a la problemática de la violencia de género. Cuando es de público conocimiento que los Juzgados de Familia se encuentran atestados de denuncias y causas de esta índole, nos cabe preguntar cuáles fueron las razones por la que nuestra provincia no fue incluida dentro de las 12 jurisdicciones entre las que sí figuran Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Neuquén, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Tal ausencia obedece a que en Catamarca no existen estadísticas oficiales”

Si sos víctima de violencia de género, abuso o acoso sexual, en Catamarca podés hacer la denuncia o pedir asesoramiento en los siguientes lugares:

Línea 144, línea con alcance nacional, más información aquí

Unidad Judicial Especial de Violencia familiar y de Género Dirección: Maximio Victoria 118. Teléfono: 4422638 Correo: vg@juscatamarca.gob.ar

Cualquier Unidad Judicial