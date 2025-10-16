General

Volvió a temblar Catamarca

Oct 16, 2025

En menos de seis horas se registraron dos sismos con epicentro en Andalgalá y Tinogasta.jueves, 16 de octubre de 2025

En menos de seis horas, se registraron dos sismos de baja intensidad con epicentro en localidades del oeste provincial: Andalgalá y Tinogasta.

Según los datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), anoche a las 22:08 se produjo un sismo de magnitud 2.7 a 47 km de Andalgalá, con 190 km de profundidad.

Horas más tarde, en las primeras horas de este jueves, se registró otro movimiento de magnitud 2.5, con epicentro a 6 km de Tinogasta, con 134 km de profundidad.

Debido a la profundidad y baja magnitud de ambos sismos, no se reportaron heridos ni daños materiales.

Datos del INPRES de anoche

  • Tiempo local:     2025-10-15 22:08:49      
  •  Tiempo GMT:    2025-10-16 01:08:49      
  •  Epicentro:          47 km al SO de Andalgalá; 61 km al SE de Belén; 72 km al NE de Aimogasta -27.959 (lat) -66.521 (long)           
  •  Magnitud:          2.7        
  •  Profundidad:     190 km

Datos del INPRES de esta madrugada

  • Tiempo local:     2025-10-16 03:20:14      
  •  Tiempo GMT:    2025-10-16 06:20:14      
  •  Epicentro:          6 km al E de Tinogasta; 66 km al SO de Belén; 86 km al NO de Aimogasta -28.072 (lat) -67.496 (long)           
  •  Magnitud:          2.5        
  •  Profundidad:     134 km

Entrada relacionada

Arrestan al abogado Filippín por supuestas maniobras peligrosas de tránsito

¿Cómo estará el tiempo hoy?

UTA anunció un paro total de colectivos para este viernes