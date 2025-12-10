Aguas de Catamarca explicó las causas de la turbiedad en el servicio de la zona norte

Aguas de Catamarca explicó que la turbiedad en algunos barrios se debe a las recientes reparaciones en el Acueducto Pirquitas. Recomendaciones sobre el suministro en domicilios.

Aguas de Catamarca informó, que la presencia de turbiedad en el suministro de agua potable en distintos sectores de la zona norte de la ciudad se debe a la reparación de una cañería del Acueducto Pirquitas, realizada el pasado martes.

Como consecuencia de los trabajos y de las maniobras operativas realizadas en el sistema, «puede registrarse arrastre de sedimentos y variaciones temporales en la calidad visual del agua», señala el comunicado de la empresa.

Sin embargo, garantiza la potabilidad del agua distribuida, a partir de estrictos controles de calidad que se realizan durante todo el proceso de producción y distribución.

En caso de registrar algún grado de turbiedad en el agua que llega a los domicilios, se recomienda abrir las canillas y dejar correr el agua durante algunos minutos, a fin de favorecer el purgado natural de la red. Este fenómeno es normal luego de intervenciones técnicas y no afecta la potabilidad del servicio.

El suministro irá recuperando su condición habitual en el transcurso de las próximas horas.

Para consultas o reclamos, la central telefónica está disponible en el 0800-888-8255, y por WhatsApp al 383-4900-314.