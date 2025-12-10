Brutal agresión en el barrio Piloto: Un hombre atacó y amenazó a su madre de 72 años

Un hombre de 55 años fue aprehendido por personal policial en Catamarca, acusado de atacar físicamente a su madre, una mujer de 72 años.

Numerarios de la Seccional Cuarta de la Policía de Catamarca intervinieron en un grave caso de violencia intrafamiliar ocurrido en el Barrio Piloto de la capital provincial.

Los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Rodríguez, de 55 años de edad, quien es señalado como el supuesto autor de haber agredido físicamente a su madre, una mujer de 72 años, para luego amenazarla.

Tras el hecho de violencia, el supuesto agresor fue trasladado inmediatamente a la dependencia policial, donde quedó alojado. La Fiscalía de Instrucción N° 4 fue informada del suceso y dispuso las medidas legales correspondientes.