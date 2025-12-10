Francisco Sosa seguirá al frente del Concejo Deliberante

miércoles, 10 de diciembre de 2025

En el Urbano Girardi se desarrolla esta mañana el acto oficial de asunción de los concejales electos de la Capital, un evento que reúne a las nuevas autoridades, dirigentes políticos de distintos espacios, familiares y amigos que colmaron el auditorio. En la sesión preparatoria quedó confirmado que Francisco Sosa continuará como presidente del Concejo Deliberante, cargo que mantiene para el nuevo período legislativo.

Además, se definió la conformación completa de la mesa de conducción legislativa:

Diana Cipitteli fue designada como vicepresidenta primera.

Gustavo Emilio Frías ocupará la vicepresidencia segunda.

Durante el acto, cada edil tomó juramento en medio de aplausos y agradecimientos al público presente.