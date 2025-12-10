Tragedia en el interior de Catamarca: una adolescente de 15 años murió tras un accidente en moto

Una adolescente de 15 años murió este martes por la noche tras perder el control de la motocicleta en la que circulaba como conductora en la Ruta Nacional 64, a la altura de El Quebrachito. Su acompañante, también de 15 años, resultó con lesiones y fue trasladada al Hospital de Niños.

miércoles, 10 de diciembre de 2025

Alrededor de las 21 de ayer, una adolescente de 15 años —identificada como Yésica Guaraz— perdió el control de una motocicleta Honda Wave 110 cc mientras circulaba por la Ruta Nacional 64, a la altura del kilómetro 122, en el ingreso a la localidad de El Quebrachito, departamento Santa Rosa.

Por causas que aún se investigan, la joven cayó del rodado y sufrió gravísimas lesiones. Fue trasladada inconsciente hacia el Hospital de Niños, donde presentaba muerte cerebral, finalmente falleciendo horas más tarde.

En la moto también viajaba otra adolescente de 15 años, quien resultó con múltiples escoriaciones. Fue derivada al Hospital de Niños, donde quedó bajo atención médica. Su identidad se mantiene en reserva por tratarse de una menor.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Bañado de Ovanta, que intervino en las actuaciones de rigor.