En un tremendo choque una motocicleta terminó debajo de una camioneta

miércoles, 10 de diciembre de 2025

Ayer, a las 11.50 aproximadamente en la esquina de la avenida Gobernador Felipe Figueroa y calle Ignacio de Agüero, en la zona alta de la ciudad se registró un violento siniestro vial.

El hecho fue protagonizado por Christian Alberto Ruartes Suárez (45), que circulaba en una camioneta Peugeot modelo 2008, de color negro, y por causas que se investigan colisionó con una motocicleta Yamaha XTZ 250 cc., de color azul, al mando de Franco Marcelo Páez (28).

Producto del siniestro, el conductor del rodado menor resultó lesionado y fue asistido por personal médico del SAME y trasladado al Hospital San Juan Bautista, por lo que trabajaron en el lugar numerarios de la Seccional Cuarta y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 4 labraron las actuaciones de rigor.