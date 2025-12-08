El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) se entrega en dos cuotas: la primera se abona durante el mes de junio y, la segunda, en el mes de diciembre.

lunes, 8 de diciembre de 2025

En diciembre, los trabajadores registrados y los jubilados y pensionados reciben la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) y emerge la inquietud de cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025, dado que es una suma de dinero que se suma a la liquidación mensual.

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) se entrega en dos cuotas: la primera se abona durante el mes de junio y, la segunda, en el mes de diciembre.

Este concepto corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025

El aguinaldo de diciembre se abona en una fecha prevista por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves. Aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre. Esta fecha está pautada para los trabajadores en actividad.

En tanto, los jubilados y pensionados, a quienes también les corresponde este concepto, cobran el aguinaldo en la misma fecha que la prestación principal y, según el nivel de ingresos, coincide con la segunda, tercera o cuarta semana del mes. De acuerdo al monto de sus jubilaciones, los pagos se agrupan en diferentes semanas, siempre considerando la terminación del DNI. Para conocer la fecha exacta de pagos es preciso consultar el calendario que difunde la Anses al inicio de cada mes, y verificar la fecha según la prestación percibida.

Cómo se calcula el aguinaldo

La segunda cuota del aguinaldo coincide con la mitad del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente. Eso quiere decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre. En caso de no haber trabajado el semestre completo, se le otorga al empleado un proporcional.

Cuando un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.