Córdoba: detienen a una mujer que convivía con el cadáver de su hija desaparecida

La joven, de 22 años, llevaba entre cinco y seis días fallecida; la madre quedó detenida y será sometida a pericias psiquiátricas.

lunes, 8 de diciembre de 2025

Una mujer de 64 años fue detenida en la provincia de Córdoba acusada de convivir durante varios días con el cadáver de su hija de 22 años, quien se encontraba desaparecida, según confirmaron fuentes policiales y judiciales.

El episodio salió a la luz el sábado por la noche, cuando vecinos de Villa Rumipal denunciaron ante la Policía que hacía días no veían a la joven y que un fuerte olor nauseabundo provenía de la vivienda. Ante la intervención policial, la madre aseguró que su hija estaba “acostada sobre su cama”.

Sin embargo, al ingresar al dormitorio, los agentes hallaron el cuerpo semidesnudo de la joven debajo de la cama, en avanzado estado de descomposición. De inmediato se dio aviso a la Justicia, que dispuso peritajes y declaraciones testimoniales en el lugar.

Las primeras estimaciones indican que la muerte habría ocurrido entre cinco y seis días antes del hallazgo. La fiscal Paula Bruera confirmó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio.

La mujer quedó detenida y será sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar su estado de salud mental al momento de los hechos.