Hallaron con vida a los cinco andinistas perdidos en el Cerro Punta Negra

lunes, 8 de diciembre de 2025

Cinco andinistas que estaban desaparecidos en el Cerro Punta Negra, en Mendoza, fueron hallados con vida luego de varias horas de incertidumbre. Se trata de dos soldados voluntarios, un civil y dos turistas australianos, localizados en distintos sectores de la montaña.

Las autoridades provinciales y nacionales confirmaron que, en la mañana de este lunes, el Cuerpo Aéreo Policial – Halcón 1 logró dar con el grupo principal de tres andinistas que permanecía sin contacto desde el domingo. Tras ser puestos a resguardo, fueron trasladados hasta el Manzano Histórico, donde personal médico verificó que se encontraban en perfecto estado de salud.

En cuanto a los dos extranjeros, informaron que fueron vistos en la zona del Portillo, en el límite con Chile. Tras ser evaluados por especialistas, recibieron el visto bueno para continuar su travesía hacia el país vecino.

Según detallarlo, los operativos comenzaron en la tarde-noche del domingo e involucraron a múltiples equipos de rescate. Participaron efectivos de Gendarmería Nacional, la Agrupación XI “Cuyo”, el Escuadrón 28 “Tunuyán”, el Grupo Alférez Portinari, el Grupo Especializado en Alta Montaña, personal del Ejército Argentino, la Policía de Mendoza y guardaparques provinciales.