Traslado de cargas mineras sobredimensionadas: piden extrema precaución mañana en la Ruta Nacional 60

Dos camiones con carretones circularán entre Fiambalá, Tinogasta y Aimogasta; los equipos transportados superan el ancho de la calzada.

lunes, 8 de diciembre de 2025

Vialidad Nacional informó que mañana, martes 9 de diciembre, se realizará el traslado de dos camiones con carretones que transportarán equipos mineros sobredimensionados por la Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre Fiambalá (Catamarca) y Aimogasta (La Rioja).

Los equipos tienen un ancho de 7 metros, lo que excede la calzada de la ruta —de 6,70 metros—, por lo que se solicita a los usuarios extremar las medidas de precaución. Las cargas provienen de Chile, tras cruzar por el Paso de San Francisco, y tienen como destino final la provincia de San Juan.

Está previsto que el convoy parta desde Fiambalá, atraviese la ciudad de Tinogasta y arribe a Aimogasta durante el día. Toda la circulación se realizará con vehículos de apoyo y banderilleros, quienes asistirán a los automovilistas durante el desplazamiento.

Además, los responsables del transporte deberán realizar paradas de seguridad cada 10 kilómetros, fuera de la calzada, para permitir la circulación normal del resto de los vehículos.

Vialidad Nacional solicitó a los usuarios disminuir la velocidad al aproximarse al convoy, respetar las señales e indicaciones preventivas y realizar sobrepasos únicamente cuando lo autorice el personal a cargo de la seguridad del traslado.