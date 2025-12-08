Semana decisiva para el Gobierno: licitación en dólares y expectativa por el dato de inflación

Economía retomará la colocación de deuda en moneda dura el miércoles, mientras que el Indec difundirá el IPC de noviembre el jueves. El Ejecutivo sigue de cerca la estabilidad cambiaria.

El Gobierno nacional afronta una semana clave en materia económica, marcada por dos definiciones centrales: la reapertura de licitaciones de bonos del Tesoro en dólares y la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada se mantiene un monitoreo permanente sobre la estabilidad del mercado cambiario.

Las proyecciones privadas anticipan que la inflación de noviembre volverá a ubicarse por encima del 2%. Tras la fuerte desaceleración registrada en mayo (1,5%), el IPC retomó una leve tendencia al alza en el segundo semestre, con un 2,3% en octubre. Para noviembre, el consenso de consultoras y analistas proyecta un rango de entre 2,3% y 2,5%. El dato oficial será difundido por el Indec este jueves 11 de diciembre a las 16.

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) ya ubica la inflación interanual proyectada para 2025 en 30,4%.

En paralelo, el Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo volverá a captar fondos en moneda dura. La Secretaría de Finanzas convocó para este miércoles una licitación de un bono del Tesoro en dólares, bajo legislación local, con vencimiento a 4 años y un cupón del 6,5%.

El objetivo es reunir divisas para afrontar los vencimientos de enero, que superan los USD 4.200 millones. “Es una estrategia para pagar deuda vieja. Al refinanciar vencimientos, cada dólar que se compre podrá ser acumulado”, señaló Caputo, quien destacó que no se concretaba una operación de este tipo desde enero de 2018.

Desde Economía sostienen que existe demanda suficiente, producto de las negociaciones recientes con agentes financieros, y remarcan que la operación permitirá cubrir compromisos “sin afectar las reservas netas del Banco Central”.