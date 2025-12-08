La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento de dirigentes por maniobras con fondos para imprimir boletas

La decisión alcanza a responsables de cuatro agrupaciones bonaerenses acusados de desviar millones destinados a las boletas de las PASO 2023.

lunes, 8 de diciembre de 2025

La Justicia Federal dio un paso clave en una causa por presuntos delitos electorales vinculados al uso de fondos públicos. La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó el procesamiento de los responsables de cuatro agrupaciones políticas por supuestas maniobras fraudulentas relacionadas con la impresión de boletas para las PASO bonaerenses de 2023.

El fallo, firmado el 4 de diciembre por los jueces Daniel Bejas, Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, ratificó la resolución del juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la investigación, se habrían desviado millones de pesos destinados exclusivamente a la producción y distribución de boletas oficiales.

Los imputados enfrentan cargos por defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público, delitos que la Justicia considera acreditados de manera preliminar para sostener los procesamientos.

La causa continúa en curso mientras se profundizan las medidas de prueba y se analizan las responsabilidades individuales en el presunto circuito irregular de fondos.