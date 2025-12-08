Obligado a entregar su despacho a Mayra Mendoza, un diputado libertario lo dejó pintado de violeta

lunes, 8 de diciembre de 2025

Obligado a entregarle las llaves de su despacho a la diputada bonaerense electa por Unión por la Patria Mayra Mendoza, el legislador de La Libertad Avanza Guillermo Castello decidió despedirse con una provocación: pintó la oficina completamente de violeta.

El propio Castello mostró la “travesura” en redes sociales, aunque la burla no tardó en girarse en su contra: numerosos usuarios le recordaron que el violeta es precisamente el color institucional utilizado por la gestión municipal de Quilmes desde 2019, cuando Mendoza asumió la intendencia.

“Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones”, escribió el libertario.

“Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, ¿no?”, lanzó con ironía.

Pero la broma dio pie a un inesperado giro:

“Dice Mayra que muchas gracias, desde 2019 lo usa en el municipio de Quilmes”, comentó un usuario.

Castello respondió en la misma línea: “Viste que soy un buen vecino”.

Según comprobó Noticias Argentinas, el ida y vuelta generó una ola de comentarios entre quienes celebraron la chicana libertaria y quienes sostuvieron que, sin querer, el diputado terminó dejándole el despacho exactamente al estilo Mendoza.