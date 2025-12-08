Buscan a una joven chaqueña desaparecida tras viajar a la terminal de Retiro

Liliana Evelin Machuca, de 20 años, salió de la facultad en Resistencia y tomó un micro hacia Buenos Aires sin avisar a su familia. Desde su llegada a Retiro no se tienen noticias.

lunes, 8 de diciembre de 2025

Una joven de 20 años es intensamente buscada desde el jueves 4 de diciembre, luego de viajar desde Resistencia, Chaco, hacia la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de Liliana Evelin Machuca, quien se retiró de la facultad y abordó un micro rumbo a la terminal de Retiro sin comunicárselo a su familia.

Fuentes oficiales informaron que, tras su arribo a Buenos Aires, no se registró ningún contacto ni se obtuvo información sobre su paradero. “Desde su llegada a la terminal de Retiro no se sabe nada. No hay más información hasta el momento”, señalaron.

La Policía de la Ciudad lleva adelante la búsqueda junto a efectivos de la Policía del Chaco. En el flyer difundido por las autoridades se detalla que la joven fue vista por última vez el jueves a las 14:20.