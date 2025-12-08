Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

El Presidente partirá este lunes rumbo a Oslo para asistir a la ceremonia en la que la líder opositora venezolana recibirá el premio; además, mantendrá reuniones con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre.

lunes, 8 de diciembre de 2025

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche hacia Oslo, Noruega, para acompañar a la dirigente venezolana María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y referente opositora al gobierno de Nicolás Maduro, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Días atrás, Milei había recibido una invitación personal de Machado, galardonada por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha en condiciones de persecución”. La distinción será entregada el miércoles a las 9 en el Ayuntamiento de Oslo.

El acto contará con la presencia de otros tres mandatarios latinoamericanos: el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; y el de Ecuador, Daniel Noboa, según confirmaron fuentes oficiales.

El vuelo que trasladará al mandatario argentino partirá desde Ezeiza a las 20 de este lunes y aterrizará en la capital noruega el martes a las 13:30.

Tras la ceremonia, Milei tiene previstas dos reuniones bilaterales: a las 11:30 será recibido por el rey Harald V y a las 13:10 mantendrá un encuentro con el primer ministro Jonas Gahr Støre.

Concluida su agenda, el Presidente emprenderá el regreso en un vuelo especial que partirá de Oslo el miércoles a las 16, con llegada prevista a Buenos Aires el jueves a las 9:30.

Machado, quien asegura vivir “en la clandestinidad” y bajo amenazas del régimen venezolano, recibirá el prestigioso reconocimiento internacional que desde 1990 se entrega cada año en una ceremonia transmitida en vivo por múltiples plataformas.