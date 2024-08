Alberto Fernández rompió el silencio: “Nunca he golpeado a una mujer”

El expresidente brindó una entrevista a El País, luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género.

12 de agosto de 2024

Alberto Fernández rompió el silencio luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género. El exmandatario negó haber golpeado a Fabiola Yañez. También aseguró que la exprimera dama fue incentivada a iniciar la causa e insistió con que probará su inocencia.

“Yo sigo diciendo lo mismo. Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, afirmó Alberto Fernández en una entrevista con El País de España.

Y agregó: “Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”.

Sobre los chats que se viralizaron en los que Yañez le reclama haberla golpeado durante tres días seguidos afirmó: “No lo sé, porque de mi celular desaparecieron todos los chats del 2022 y del 2023 con Fabiola. Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”.

“El hecho es muy trascendente y no quiero eludirlo. Pero esto apareció en un chat de mi secretaria con un mensaje de Fabiola a ella y no entiendo por qué no apareció antes. Si no se hubiese secuestrado ese teléfono, no estaríamos hablando de estas cosas”, aseguró.

Y dijo: “Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando”.

Sin embargo, el expresidente no negó que existieran discusiones violentas con su expareja pero aseguró que fue recíproco: “Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo. Si eso fuera así, yo también lo padecí. No conozco la causa y solo sé la causa por su ex abogado. Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo”.

“No sé si la palabra es violencia. Lo que sí digo es que en nuestros años de convivencia hubo momentos en los que sufrí muchas situaciones que me tocaron vivir y no se las quiero atribuir a Fabiola. No se llega por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia”, aclaró.