La Unión Andina aclara sobre la situación de Catamarca Rugby Club

martes, 13 de agosto de 2024

En la tarde de hoy se brindó una conferencia de prensa por parte de la comisión directiva de la Unión Andina de Rugby donde trataron la aclaración de la situación de Catamarca rugby club.

Darío Almada presidente de la Unión Andina aclaró en su discurso la conflictiva situación que se vivió en el último tiempo:

“La situación inicio aproximadamente dos meses atrás, cuando se detecto una denuncia de Olivos el Club Catamarca Rugby hace una mala incorporación de un juvenil que no figuraba en el BDUAR lo que llevo a una sanción por la mala inclusión cometida. A partir de ahí se presentaron las pruebas correspondientes a Córdoba para que se pueda hablar entendiendo que ellos son la entidad madre, por lo tanto estamos a la espera de que ellos determinen el fallo porque aún no está, digo esto porque en primera instancia la Unión Andina sancionó a Catamarca Rugby y nos informaron que no teníamos la autoridad en el torneo clasificatorio regional para sancionarlo, entonces a partir de ahí elevamos nuevamente las pruebas para que ellos determinen y den el fallo correspondiente por ende no podemos dar una respuesta sobre este”

Por otro lado se puso el foco en la lamentablemente pérdida de un dirigente de Catamarca Rugby el cual sufrió un grave accidente:

“Catamarca rugby sufre la pérdida de un dirigente desafortunadamente, luego de esto se suspende el partido programado, el cual era con Matacos pero se suspende de forma unilateral, sin consultar con el otro equipo ni poder llegar a un acuerdo. Más allá del justificativo el cual por supuesto es entendible, el reglamento dice muy claro que tienen 24 horas hábiles de informar a la Unión Andina el motivo por el cual se suspende el partido. Esto no se hizo, se realizó 11 días después por lo que para nosotros quedaba fuera del reglamento, la documentación fue enviada a Córdoba donde se dictaminó de que habían estado actuando por fuera del reglamento. Ese fue el fallo que dictaminó Córdoba, la Unión Andina no emitió opinión solo elevó la documentación correspondiente.”

Sin más el vicepresidente de Catamarca Rugby Agustín Walter prestó palabra en un programa de deportes donde denunció los malos tratos vividos y habló de los diferentes dirigentes:

“Creo que debería reflexionar la institución completa desde el presidente hasta abajo porque todavía no hemos tenido un pedido de disculpas al menos a la unión no ha llegado ningún pedido de disculpas por los dichos del señor Walter. Lo más triste de todo esto es que ellos forman parte de una comisión la cual alberga más de 100 chicos quienes sabemos y manejamos los códigos del rugby y sabemos el significado de la palabra la cual es respeto, valores y educación, ellos no lo están aplicando y para nosotros es realmente muy preocupante la falta de respeto y transmitir valores que no van de la mano con el rugby. Espero que en las próximas horas la gente de Catamarca rugby en tienda la situación y acepten que sean equivocado no tan solo en la inclusión de un jugador si no inventando falacias de las cosas que se han dicho y se hacen porque han querido engañar a la Unión Cordobesa haciendo alusión que son víctimas cuando en realidad son los victimarios”

Continuando con los temas, se destacó la importancia del seguro para los jugadores los cuales practican un deporte de alto riego el cual puede causar daños muy graves por lo que es necesario y pertinente brindar el servicio.