Anuncian una inversión de US$ 6,5 millones para remodelar y ampliar el aeropuerto internacional

La obra, impulsada por Aeropuertos Argentina 2000, sumará 7.000 m² operativos, dos nuevas mangas y más puestos de Migraciones para responder al crecimiento turístico de Misiones.

martes, 2 de diciembre de 2025

Aeropuertos Argentina anunció una inversión de 6,5 millones de dólares destinada a la modernización y ampliación de la terminal aérea internacional de Puerto Iguazú. El proyecto busca fortalecer la conectividad internacional de Misiones y se presenta como una respuesta estratégica ante la creciente demanda de una de las plazas turísticas más importantes del continente.

La obra está diseñada para ejecutarse en dos etapas, garantizando en todo momento la continuidad operativa del aeropuerto, sin interrupciones en los vuelos.

La ampliación totalizará 7.000 metros cuadrados operativos adicionales, distribuidos en los sectores clave de la terminal:

Partidas (Embarque): Se desarrollarán 3.000 m² exclusivos que incluirán la instalación de dos nuevas mangas (puentes de abordaje) y un incremento en los puestos de control de Migraciones. El objetivo es eliminar los «cuellos de botella» que se generan durante las horas pico.

Arribos: Se sumarán 4.000 m², con un foco principal en la ampliación del patio de equipajes, una mejora vital para manejar el mayor factor de carga de maletas que caracteriza a los vuelos internacionales.

Esta nueva infraestructura se integrará a la base actual de la terminal, que ya cuenta con 18.000 m², 21 mostradores de check-in y un moderno sistema de gestión de equipajes (BHS).

La obra fue destacada como un ejemplo de la «sinergia necesaria entre el sector público y el operador privado». El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, resaltó el impacto socioeconómico del proyecto.

«Éste era un aeropuerto muy pequeñito y hoy nos encontramos con esta maravilla que es producto del esfuerzo de Aeropuertos Argentina, es una enorme inversión. Más vuelos significa mejor calidad de vida para los misioneros», señaló Passalacqua.

Por su parte, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000, reafirmó el compromiso de la empresa. “Aspiramos a que el aumento en la cantidad de pasajeros no encuentre impedimentos en las terminales para seguir creciendo”, indicó el ejecutivo.

La necesidad de la ampliación se sustenta en las estadísticas: entre enero y octubre de 2025, el aeropuerto de Puerto Iguazú procesó 1.469.532 pasajeros, lo que representa un incremento del 23,86% interanual.