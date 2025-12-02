Pitbulls atacan a un niño de 9 años y lo dejan en estado grave

La víctima, identificada como Bastian, jugaba con su hermano en la vereda cuando tres perros del vecino se abalanzaron sobre él. Sufrió mordeduras en la cabeza y tuvo que ser operado de urgencia.

martes, 2 de diciembre de 2025

Un dramático hecho conmociona al barrio Los Boulevares, en la zona norte de Córdoba capital. Un niño de nueve años fue brutalmente atacado por tres perros pitbull propiedad de un vecino, sufriendo graves heridas en la cabeza, un brazo y una pierna.

El ataque ocurrió en la calle De los Franceses al 6500. Según el relato de los familiares, el nene, Bastian, había salido a jugar a la pelota con su hermano en la vereda cuando el vecino soltó a los animales. Los perros se abalanzaron sobre él y lo tiraron al suelo.

Tras la agresión, Bastian fue trasladado de inmediato al Hospital Pediátrico y luego derivado al Hospital de Niños, donde permanece internado en estado grave.

Las profundas mordeduras sufridas por el menor, especialmente en la cabeza, obligaron a una intervención quirúrgica de urgencia. El equipo médico ahora evalúa la necesidad de una segunda operación.

Tras el desesperante suceso, que requirió la intervención del padre para liberar al niño de los perros, la Policía llegó al lugar para iniciar la investigación y controlar la situación.

La familia de Bastian se mantiene a la espera de la evolución del niño tras la primera cirugía.